Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Пентагон: Россия усилила свои позиции вокруг Донецка — СМИ

Анастасия КалатурВторник, 12 апреля 2022, 06:34

Россия усилила свои военные позиции вокруг Донецка.

Источник: высокопоставленный представитель Пентагона, говоривший на условиях анонимности, в Washington Post

Детали: Конвой, который сейчас продвигается к югу от российской границы, включает в себя командный элемент, батальон поддержки, вертолетную поддержку и пехотинцев. Представитель США назвал это "явным доказательством" того, что у России уже есть цель захвата Донбасса после неудачной попытки взять Киев.

Реклама:

В последние дни Россия сосредоточила большую часть своих авиаударов на Донбассе.

Отмечается, что неясно, когда Россия может начать новое наступление.

Что предшествовало: Двумя днями ранее Генштаб ВСУ сообщил, что российская армия проводит штурм на Донецком направлении и перемещает подразделения на Донбасс.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним:

  • 25 марта российское минобороны заявило, что они будут концентрироваться на "полном освобождении Донбасса", но и могут попытаться взять штурмом Киев, Харьков и другие областные центры.
  • В Пентагоне заметили, что Россия сменила захватнические приоритеты и уже нацелена не на Киев, а на Донбасс с целью отрезать украинские силы на востоке от остальных.

Темы: ДонецкСШАРосcия
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Трое бывших депутатов выехали из Украины под видом волонтеров – NGL.media

Аренда элитной квартиры за 1 тысячу грн: суд признал экс-главу ВС Князева виновным

Обновлено После атаки на "Новочеркасск" в Крыму пропали без вести 33 моряка - росСМИ

В Киеве на участке метро "Почайна" – "Тараса Шевченко" проседают тоннели, их будут перекрывать

ISW проанализировал бои за Марьинку

Данилов: 20% Черноморского флота РФ уже нет

Все новости...
Донецк
В авиакатастрофе двух вертолетов в Донецкой области погибли 6 украинских пилотов – источники
В оккупированном Донецке прилетело в здание "МВД" террористов – Андрющенко
На оккупированной Донетчине нашли мертвой 12-летнюю девочку. В убийстве подозревают военных РФ
Последние новости
13:53
Пушилин заочно приговорен к 15 годам тюрьмы
13:48
На антиукраинском "референдуме" в Венгрии возможны множественные голосования и голосования иностранцев
13:42
фото15 лет тюрьмы получил киевлянин, который продавал ФСБ данные о ВСУ
13:34
На Русановских Садах в Киеве сделают прокол в насыпи железной дороги, чтобы Подольский мост выходил на Троешину
13:26
Германия установила личности россиян, которых подозревают в обстрелах Гостомеля
13:17
Украина может вернуться на рынок внешних заимствований через год – глава Минфина
13:04
"Эффективности 99%": ученые представили новый способ уничтожения раковых клеток
12:56
В Украине сохранится теплая погода, мокрый снег возможен лишь на северо-востоке
12:52
Посол США отреагировала на обстрел вокзала Херсона: "Россия продолжает варварские атаки, пока все празднуют"
12:38
Дело против сети кинотеатров "Мультиплекс" закрыто, но наложен штраф на 10 миллионов
Все новости...
Реклама: