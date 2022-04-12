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Пентагон: Россия усилила свои позиции вокруг Донецка — СМИ

Анастасия КалатурВторник, 12 апреля 2022, 06:34

Россия усилила свои военные позиции вокруг Донецка.

Источник: высокопоставленный представитель Пентагона, говоривший на условиях анонимности, в Washington Post

Детали: Конвой, который сейчас продвигается к югу от российской границы, включает в себя командный элемент, батальон поддержки, вертолетную поддержку и пехотинцев. Представитель США назвал это "явным доказательством" того, что у России уже есть цель захвата Донбасса после неудачной попытки взять Киев.

В последние дни Россия сосредоточила большую часть своих авиаударов на Донбассе.

Отмечается, что неясно, когда Россия может начать новое наступление.

Что предшествовало: Двумя днями ранее Генштаб ВСУ сообщил, что российская армия проводит штурм на Донецком направлении и перемещает подразделения на Донбасс.

Напомним:

ВИДЕО ДНЯ
  • 25 марта российское минобороны заявило, что они будут концентрироваться на "полном освобождении Донбасса", но и могут попытаться взять штурмом Киев, Харьков и другие областные центры.
  • В Пентагоне заметили, что Россия сменила захватнические приоритеты и уже нацелена не на Киев, а на Донбасс с целью отрезать украинские силы на востоке от остальных.

Темы: ДонецкСШАРосcия
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