Пентагон: Россия усилила свои позиции вокруг Донецка — СМИ
Россия усилила свои военные позиции вокруг Донецка.
Источник: высокопоставленный представитель Пентагона, говоривший на условиях анонимности, в Washington Post
Детали: Конвой, который сейчас продвигается к югу от российской границы, включает в себя командный элемент, батальон поддержки, вертолетную поддержку и пехотинцев. Представитель США назвал это "явным доказательством" того, что у России уже есть цель захвата Донбасса после неудачной попытки взять Киев.
В последние дни Россия сосредоточила большую часть своих авиаударов на Донбассе.
Отмечается, что неясно, когда Россия может начать новое наступление.
Что предшествовало: Двумя днями ранее Генштаб ВСУ сообщил, что российская армия проводит штурм на Донецком направлении и перемещает подразделения на Донбасс.
Напомним:
- 25 марта российское минобороны заявило, что они будут концентрироваться на "полном освобождении Донбасса", но и могут попытаться взять штурмом Киев, Харьков и другие областные центры.
- В Пентагоне заметили, что Россия сменила захватнические приоритеты и уже нацелена не на Киев, а на Донбасс с целью отрезать украинские силы на востоке от остальных.