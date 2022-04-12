Росія не має ударного угруповання на кордоні з Сумщиною – ОДА
Керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький заявив, що російська армія станом на 11 квітня не має ударного угруповання на кордоні РФ із Сумською областю.
Джерело: Живицький у відеозверненні з Facebook
Пряма мова: "Щодо загрози вторгнення. Останні дні поширюється інформація про те, що я сказав Deutsche Welle, що є скупчення військ, що є велика загроза вторгнення – але ці слова були трошки вирвані з контексту….
Дійсно війська на кордоні з Україною є, на кордоні з Сумською областю є – вони постійно переміщуються, передислоковуються, їх то більше, то менше. Але, на даний момент, ми не спостерігаємо такого ударного угруповання на кордоні з Сумською областю. І сподіваємося, молимося і працюємо над тим, щоб ситуації вторгнення не відбулося".
Деталі: Живицький додав, що влада робить усе, щоб російські військові більше не їздили по області, "як у себе вдома", військові намагаються не допустити ворога на Сумщину.
Він зазначив, що важко контролювати 563,8 км кордону з Росією, але для цього робиться все можливе.
За словами головаи ОВА, покидати область зараз потреби немає.
Живицький розповів, що в області відновлюють автобусне сполучення в області, планують поступово відновлювати залізничне сполучення з іншими областями.
Поновлюють роботу підприємства, почалася посівна – з військовими домовляються про те, щоб навіть засіяти землі вздовж кордону.
Школи працюють онлайн.
Живицький додав, що шкода, яка була завдана області, – більше 10 мільярдів гривень, "не один рік будемо оговтуватися, але обов'язково все відбудуємо".
Передісторія:
- 24 лютого російські війська почали повномасштабне вторгнення в Україну.
- 8 квітня російські війська повністю вийшли з території Сумської області.
- Проте російська військова техніка залишається у певній близькості до українського кордону, зокрема до Сумщини.