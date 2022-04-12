Росія не має ударного угруповання на кордоні з Сумщиною – ОДА

Керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький заявив, що російська армія станом на 11 квітня не має ударного угруповання на кордоні РФ із Сумською областю.

Джерело: Живицький у відеозверненні з Facebook

Пряма мова: "Щодо загрози вторгнення. Останні дні поширюється інформація про те, що я сказав Deutsche Welle, що є скупчення військ, що є велика загроза вторгнення – але ці слова були трошки вирвані з контексту….

Дійсно війська на кордоні з Україною є, на кордоні з Сумською областю є – вони постійно переміщуються, передислоковуються, їх то більше, то менше. Але, на даний момент, ми не спостерігаємо такого ударного угруповання на кордоні з Сумською областю. І сподіваємося, молимося і працюємо над тим, щоб ситуації вторгнення не відбулося".

Деталі: Живицький додав, що влада робить усе, щоб російські військові більше не їздили по області, "як у себе вдома", військові намагаються не допустити ворога на Сумщину.

Він зазначив, що важко контролювати 563,8 км кордону з Росією, але для цього робиться все можливе.

За словами головаи ОВА, покидати область зараз потреби немає.

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Живицький розповів, що в області відновлюють автобусне сполучення в області, планують поступово відновлювати залізничне сполучення з іншими областями.

Поновлюють роботу підприємства, почалася посівна – з військовими домовляються про те, щоб навіть засіяти землі вздовж кордону.

Школи працюють онлайн.

Живицький додав, що шкода, яка була завдана області, – більше 10 мільярдів гривень, "не один рік будемо оговтуватися, але обов'язково все відбудуємо".

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