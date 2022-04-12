У России нет ударной группировки на границе с Сумщиной – ОГА

Руководитель Сумской областной военной администрации Дмитрий Живицкий заявил, что у российской армии по состоянию на 11 апреля нет ударной группировки на границе РФ с Сумской областью.

Источник: Живицкий в видеообращении на Facebook

Прямая речь: "Об угрозе вторжения. Последние дни распространяется информация о том, что я сказал Deutsche Welle, что есть скопление войск, что есть большая угроза вторжения – но эти слова были немного вырваны из контекста…

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Действительно, войска на границе с Украиной есть, на границе с Сумской областью есть – они постоянно перемещаются, передислоцируются, их то больше, то меньше. Но, на данный момент, мы не наблюдаем такой ударной группировки на границе с Сумской областью. И надеемся, молимся и работаем над тем, чтобы ситуация вторжения не состоялась".

Детали: Живицкий добавил, что власти делают все, чтобы российские военные больше не ездили по области, "как у себя дома", военные пытаются не допустить врага на Сумщину.

Он отметил, что тяжело контролировать 563,8 км границы с Россией, но для этого делается все возможное.

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По словам главы ОВА, покидать область сейчас нужды нет.

Живицкий рассказал, что в области восстанавливают инфраструктуру, возобновляют автобусное сообщение по области, планируют постепенно восстанавливать железнодорожное сообщение с другими областями.

Возобновляется работа предприятия, началась посевная – с военными договариваются о том, чтобы даже засеять земли вдоль границы.

Школа работает онлайн.

Живицкий добавил, что ущерб, нанесенный области, – более 10 миллиардов гривен, "не один год будем приходить в себя, но обязательно все отстроим".

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