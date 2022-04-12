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Інформація про хімзброю в Маріуполі перевіряється, могли бути фосфорні боєприпаси - МОУ

Валентина РоманенкоВівторок, 12 квітня 2022, 10:09
Ганна Маляр

Військове керівництво України наразі перевіряє інформацію про можливе застосування хімічної зброї російськими окупантами в Маріуполі.

Джерело: заступниця міністра оборони Ганна Маляр в ефірі національного телемарафону

Пряма мова: "Станом на зараз ми цю інформацію перевіряємо, намагаємося зрозуміти, що (це було). Можемо про попередні дані говорити, є припущення, що, це швидше фосфорні боєприпаси, можливо, були. Остаточна офіційна інформація буде пізніше",

Деталі: При цьому Маляр наголосила, що ризик застосування хімічної зброї Росією існує і він доволі високий.

Що передувало: Ввечері 11 квітня з'явилося повідомлення, що російські окупанти скинули на Маріуполь отруюючу речовину невідомого походження. Як повідомив лідер "Азова" Андрій Білецький, армія РФ застосувала хімічну зброю над заводом "Азовсталь", який утримують бійці полку "Азов".

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Теми: МаріупольвійнаМіноборони
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