Росіяни скинули на Маріуполь невідому отруту – Азов

Російські окупанти скинули на Маріуполь отруюючу речовину невідомого походження.

Джерело: полк "Азов", поінформований співрозмовник УП у Міноборони

Дослівно: "Близько години тому російські окупаційні війська використали проти українських військових та цивільних осіб в місті Маріуполь отруюючу речовину невідомого походження, яку було скинуто з ворожого БПЛА".

Деталі: Повідомляється, що у постражалих спостерігається дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром.

Наслідки використання невідомої речовини уточнюються.

Джерело, наближене до Міноборони України, повідомило, що вирогідність використання російськими окупантами хімічної зброї дуже висока.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що поради щодо захисту у разі застосування хімічної зброї для Маріуполя не актуальні, адже в місті майже не залишилось вцілілих вікон чи приміщень, немає проточної води та санітарії.

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Він додав, що наразі інформація щодо хімічної атаки чекає на підтвердження.

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