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Росіяни скинули на Маріуполь невідому отруту – Азов

Альона Мазуренко Понеділок, 11 квітня 2022, 22:39
Росіяни скинули на Маріуполь невідому отруту – Азов
фото: Азов

Російські окупанти скинули на Маріуполь отруюючу речовину невідомого походження.

Джерело: полк "Азов", поінформований співрозмовник УП у Міноборони

Дослівно: "Близько години тому російські окупаційні війська використали проти українських військових та цивільних осіб в місті Маріуполь отруюючу речовину невідомого походження, яку було скинуто з ворожого БПЛА".

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Деталі: Повідомляється, що у постражалих спостерігається дихальна недостатність, вестибуло-атактичний синдром.

Наслідки використання невідомої речовини уточнюються.

Джерело, наближене до Міноборони України, повідомило, що вирогідність використання російськими окупантами хімічної зброї дуже висока.

ВІДЕО ДНЯ

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що поради щодо захисту у разі застосування хімічної зброї для Маріуполя не актуальні, адже в місті майже не залишилось вцілілих вікон чи приміщень, немає проточної води та санітарії.

Він додав, що наразі інформація щодо хімічної атаки чекає на підтвердження. 

Передісторія:

  • Буквально за кілька годин до цього росіяни погрожували, що планують заблокувати українських бійців на території заводу "Азовсталь" у Маріуполі й застосувати проти них хімічну зброю.
  • Президент Джо Байден заявляв, що США дадуть відповідь, якщо президент Росії Володимир Путін застосує зброю масового знищення, зокрема хімічну, але відповідь залежатиме від ситуації.
  • 36-та окрема бригада морської піхоти, яка бере участь в обороні Маріуполя від російських загарбників, опублікувала звернення до українців російською мовою. У заяві сказано, що 11 квітня може стати останнім боєм для всіх захисників Маріуполя, а українське військове командування не зв’язувалося з бійцями впродовж двох тижнів.
  • Головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний згодом відреагував і запевнив, що зв’язок командування з силами оборони в Маріуполі є. Він додав, що деталі оборонної операції українських захисників не повинні бути предметом громадського обговорення.

Теми: МаріупольАзов війнаРосія
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