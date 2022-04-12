Информация о химоружии в Мариуполе проверяется, могли быть фосфорные боеприпасы - МОУ

Военное руководство Украины проверяет информацию о возможном применении химического оружия российскими оккупантами в Мариуполе.

Источник: заместитель министра обороны Анна Маляр в эфире национального телемарафона

Прямая речь: "По состоянию на сейчас мы эту информацию проверяем, пытаемся понять, что (это было). Можем о предварительных данных говорить, есть предположение, что это скорее фосфорные боеприпасы, возможно, были. Окончательная официальная информация будет позже".

Детали: При этом Маляр подчеркнула, что риск применения химического оружия Россией существует и является достаточно высоким.

Что предшествовало: Вечером 11 апреля появилась информация, что российские оккупанты сбросили на Мариуполь отравляющее вещество неизвестного происхождения. Как сообщил лидер "Азова" Андрей Билецкий, армия РФ применила химическое оружие над заводом "Азовсталь", который удерживают бойцы полка "Азов".