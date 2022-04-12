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Президент Германии хочет приехать в Киев, но Зеленский не хочет его видеть – Bild

"Европейская правда"Вторник, 12 апреля 2022, 17:14
Президент Германии хочет приехать в Киев, но Зеленский не хочет его видеть – Bild
президент владимир зеленский с президентом фрг франком-вальтером штайнмаером возле президентского дворца в берлине 12 июля 2021 года. фото: getty images

По данным Bild, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер хочет приехать с визитом в Киев, но президент Украины Владимир Зеленский не хочет его видеть.

Об этом германское издание сообщило во вторник, пишет "Европейская правда".

По информации Bild из украинских правительственных кругов, Штайнмайер хотел посетить Украину и приехать в Киев вместе с правительственными делегациями из других стран ЕС уже в среду, 13 апреля.

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Однако, по данным издания, на данный момент президент Владимир Зеленский не хочет встречаться с ним в Киеве из-за тесных связей немецкого политика с Россией в прошлом.

"Мы все знаем о тесных связях Штайнмайера с Россией, которые также были отмечены формулой Штайнмайера. Сейчас ему не рады в Киеве. Посмотрим, изменится ли это", - сообщил изданию украинский дипломат в Киеве.

По информации Bild, из Киева в офис федерального президента поступило четкое заявление о том, что на настоящий момент они не готовы ни к каким встречам. Однако нельзя исключать возможность встречи в будущем, заявили в Киеве.

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Сегодня Штайнмайер находится с визитом в Польше, где он встретился, в частности, с президентом Польши Анджеем Дудой. Основная тема визита – война России против Украины. Из Польши Штайнмайер мог отправиться в Украину.

На пресс-конференции с Дудой Штайнмайер не обсуждал возможные планы поездки в Киев, хотя его о них спрашивали напрямую.

Как министр иностранных дел в прошлом, Штайнмайер поддерживал тесные контакты, в частности, с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Штайнмайер также был активным сторонником газопровода "Северный поток-2" и считается архитектором дружественной России политики федерального правительства.

Неделю назад президент Германии признал, что его политика в последние несколько лет в отношении России была ошибочной.

Темы: Германияформула ШтайнмайераЗеленскийвойна
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