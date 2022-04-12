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Лукашенко майже випросив у Путіна звання полковника

Катерина ТищенкоВівторок, 12 квітня 2022, 17:31
ілюстративне фото БЕЛТА: Лукашенко і Путін

Президент РФ Володимир Путін після чергового нагадування самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка про обіцянку надати йому звання полковника погодився це зробити.

Джерело: пресконференція Путіна та Лукашенка

Деталі: На запитання журналіста про відповідне прохання Лукашенка, Путін спочатку заявив: "Олександр Григорович не потребує того, щоб глава іншої держави присвоював йому звання. Він сам великий начальник".

На це Лукашенко парирував: "Було б непогано, якби я також був полковником. Правда у тому, що він (Путін – ред.) мені обіцяв, але досі не присвоїв".

"Якщо обіцяв – зробимо", – відповів на це Путін.

Що передувало: 6 лютого самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що президент РФ Володимир Путін обіцяв присвоїти йому звання полковника, але досі цього не зробив.

"Ми йому (Путіну – ред.) потім дамо звання генерала", – сказав також Лукашенко.

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Прессекретар Путіна Дмитро Пєсков на це заявив, що президент РФ не має права присвоювати Лукашенку звання, та висловив думку, що це була "фігура мови".

Теми: ЛукашенкоПутін
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