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Лукашенко почти выпросил у Путина звание полковника

Катерина ТищенкоВторник, 12 апреля 2022, 17:31
Лукашенко почти выпросил у Путина звание полковника
иллюстративное фото БЕЛТА: Лукашенко и Путин

Президент РФ Владимир Путин после очередного напоминания самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко об обещании присвоить ему звание полковника согласился это сделать.

Источник: пресс-конференция Путина и Лукашенко

Детали: Отвечая на вопрос журналиста о соответствующей просьбе Лукашенко, Путин сначала заявил: "Александр Григорьевич не нуждается в том, чтобы глава другого государства присваивал ему звание. Он сам большой начальник".

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На это Лукашенко парировал: "Было бы неплохо, если бы я тоже был полковником. Правда в том, что он (Путин – ред.) мне обещал, но до сих пор не присвоил".

"Если обещал – сделаем", – ответил на это Путин.

Что предшествовало: 6 февраля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что президент РФ Владимир Путин обещал присвоить ему звание полковника, но до сих пор этого не сделал.

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"Мы ему (Путину – ред.) потом дадим звание генерала", – сказал также Лукашенко.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков на это заявил, что президент РФ не имеет права присваивать Лукашенко звание и высказал мнение, что это была "фигура речи".

Темы: ЛукашенкоПутин
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