У Мінську помітили в складі ешелону російських військ маршрутку, вкрадену в Україні
Вівторок, 12 квітня 2022, 20:42
У Мінську в складі ешелону російських військ помітили маршрутку "Богдан-Isuzu", яку окупанти вкрали в Україні.
Джерело: Беларускі Гаюн
Деталі: На корпусі маршрутки були нанесені маркування літери V чорною фарбою. В автобуса не було номерних знаків.
Транспорт був прикріплений до залізничної платформи в складі ешелону військ, що рухалися в напрямку білорусько-російського кордону.
Що було раніше: Раніше білоруські журналісти помітили в Білорусі чималу кількість крадених авто без номерних знаків, які мали маркування російської армії літерою V.
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