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У Мінську помітили в складі ешелону російських військ маршрутку, вкрадену в Україні

Денис КарловськийВівторок, 12 квітня 2022, 20:42
У Мінську помітили в складі ешелону російських військ маршрутку, вкрадену в Україні
Вкрадена росіянами маршрутка "богдан" в мінську. фото: motolko help

У Мінську в складі ешелону російських військ помітили маршрутку "Богдан-Isuzu", яку окупанти вкрали в Україні.

Джерело: Беларускі Гаюн

Деталі: На корпусі маршрутки були нанесені маркування літери V чорною фарбою. В автобуса не було номерних знаків.

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Транспорт був прикріплений до залізничної платформи в складі ешелону військ, що рухалися в напрямку білорусько-російського кордону.

Що було раніше: Раніше білоруські журналісти помітили в Білорусі чималу кількість крадених авто без номерних знаків, які мали маркування російської армії літерою V.

Теми: БілорусьмародерствоРосіявійна
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