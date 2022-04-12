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В Минске заметили в составе эшелона российских войск маршрутку, украденную в Украине

Денис КарловскийВторник, 12 апреля 2022, 20:42
В Минске заметили в составе эшелона российских войск маршрутку, украденную в Украине
украденная россиянами маршрутка на станции в минске. фото: motolkohelp

В Минске в составе эшелона российских войск заметили маршрутку "Богдан-Isuzu", которую оккупанты украли в Украине.

Источник: Беларускі Гаюн

Детали: На корпусе маршрутки были нанесены маркировку буквы V черной краской. У автобуса не было номерных знаков.

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Транспорт был прикреплен к железнодорожной платформе в составе эшелона двигавшихся в направлении белорусско-российской границы войск.

Что было раньше: Ранее белорусские журналисты заметили в Беларуси немалое количество угнанных авто без номерных знаков, которые имели маркировку российской армии буквой V.

Темы: БеларусьмародерствоРосcиявойна
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