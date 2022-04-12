В Минске заметили в составе эшелона российских войск маршрутку, украденную в Украине
Вторник, 12 апреля 2022, 20:42
В Минске в составе эшелона российских войск заметили маршрутку "Богдан-Isuzu", которую оккупанты украли в Украине.
Источник: Беларускі Гаюн
Детали: На корпусе маршрутки были нанесены маркировку буквы V черной краской. У автобуса не было номерных знаков.
Транспорт был прикреплен к железнодорожной платформе в составе эшелона двигавшихся в направлении белорусско-российской границы войск.
Что было раньше: Ранее белорусские журналисты заметили в Беларуси немалое количество угнанных авто без номерных знаков, которые имели маркировку российской армии буквой V.
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