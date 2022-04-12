Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В Минске заметили в составе эшелона российских войск маршрутку, украденную в Украине

Денис КарловскийВторник, 12 апреля 2022, 20:42
украденная россиянами маршрутка на станции в минске. фото: motolkohelp

В Минске в составе эшелона российских войск заметили маршрутку "Богдан-Isuzu", которую оккупанты украли в Украине.

Источник: Беларускі Гаюн

Детали: На корпусе маршрутки были нанесены маркировку буквы V черной краской. У автобуса не было номерных знаков.

Транспорт был прикреплен к железнодорожной платформе в составе эшелона двигавшихся в направлении белорусско-российской границы войск.

Что было раньше: Ранее белорусские журналисты заметили в Беларуси немалое количество угнанных авто без номерных знаков, которые имели маркировку российской армии буквой V.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: БеларусьмародерствоРосcиявойна
Главное сегодня

Украинские власти провели очередной обмен: 30 украинцев едут домой

Турчинов говорит, что горящая "Москва" - не первый результат работы "Нептуна"

фотоГУР освободило двух украинских пилотов из плена

"Сохраняет плавучесть": Путину доложили о пожаре на "Москве"

Херсонщина: мэр Таврийска сложил полномочия

фотоПограничники рассказали о военнообязанных, которые за взятки хотят уехать из Украины

Все новости...
Беларусь
Путин все еще хочет, чтобы переговоры с Киевом были в Беларуси
Путин 3 часа обсуждал с Лукашенко единое оборонное пространство и Украину
По Беларуси россияне ездят на авто, угнанных в Украине – СМИ
Последние новости
16:33
Инфляция в этом году может превысить 20% – Нацбанк
16:31
Еще в 35 населенных пунктах Киевщины возобновили электроснабжение
16:25
РФ задействовала план терактов: обстреливаем себя, обвиняем украинцев - центр при СНБО
16:25
Как ученики и студенты из разрушенных заведений могут вернуться к обучению – Шкарлет
16:23
В Турции ждут согласия Путина встретиться с Зеленским, а в Кремле хотят сначала документ
16:21
Львовские десантники заявили об освобождении нескольких населенных пунктов на юге
16:20
Пентагон прокомментировал причину взрыва на "Москве"
16:19
В марте россияне потратили на лекарства на 160% больше, чем в прошлом году: спрос вырос на фоне санкций
16:14
Университеты из разбомбленного Мариуполя возобновят обучение в Киеве и Днепре
16:09
В РФ озвучили новые, уже "водные" выдумки о биолабораториях США в Украине
Все новости...