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Україна не змінювала позиції на переговорах, але є одна відмінність – Арахамія

Катерина ТищенкоВівторок, 12 квітня 2022, 21:58
Давид Арахамія, фото з Facebook

Голова переговорної групи з росіянами Давид Арахамія запевняє, що Україна не змінювала своєї позиції на переговорах.

Джерело: Арахамія у Telegram

Деталі: Арахамія повідомив, що переговори щодо угоди про гарантії безпеки для України продовжуються в онлайн-режимі.

Дослівно: "Українська сторона дотримується Стамбульського комюніке і не змінювала своєї позиції, незважаючи на заяви міністра закордонних справ РФ.

Єдина відмінність полягає в тому, що ми не беремо до уваги всі додаткові питання, які не були включені в Стамбульське комюніке. Можливо, це і викликало невірну інтерпретацію поточного стану переговорного процесу".

Що передувало: 11 квітня глава МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що не бачить причин не продовжувати переговори з Україною, хоча нібито Україна часто змінює свою позицію.

12 квітня президент Росії Володимир Путін заявив, що переговори з Україною знову зайшли у глухий кут. Водночас Путін додав, що нібито 11 квітня йому "сказали, що українська сторона щось змінила в позиції щодо переговорів", але подробиць він поки що не знає.

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Теми: переговориАрахамія
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