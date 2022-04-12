Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Украина не меняла позиции на переговорах, но есть одно отличие – Арахамия

Катерина ТищенкоВторник, 12 апреля 2022, 21:58
Давид Арахамия, фото с Facebook

Глава переговорной группы с россиянами Давид Арахамия уверяет, что Украина не меняла свою позицию на переговорах.

Источник: Арахамия в Telegram

Детали: Арахамия сообщил, что переговоры по соглашению о гарантиях безопасности для Украины продолжаются в онлайн-режиме.

Дословно: "Украинская сторона придерживается Стамбульского коммюнике и не меняла своей позиции, несмотря на заявления министра иностранных дел РФ.

Единственное отличие состоит в том, что мы не принимаем во внимание все дополнительные вопросы, которые не были включены в Стамбульское коммюнике. Возможно, это и вызвало неправильную интерпретацию текущего состояния переговорного процесса".

Что предшествовало: 11 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видит причин не продолжать переговоры с Украиной, хотя якобы Украина часто меняет свою позицию.

12 апреля президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с Украиной снова зашли в тупик. В то же время Путин добавил, что якобы 11 апреля ему "сказали, что украинская сторона что-то изменила в позиции по поводу переговоров", но подробностей он пока не знает.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: переговорыАрахамия
Главное сегодня

ООН беспокоит британская программа для беженцев "Дом для Украины"

Глава Думы РФ заявил, что Зеленский ответит, если что-то случится с Медведчуком

Зеленский о Штайнмайере: обращения не получали, хотим быть среди друзей

В новом пакете оружия США передают 11 вертолетов, 18 гаубиц, 200 БТРов, 500 Джавелинов

США выделяют еще $800 млн на оружие для Украины: артиллерию, бронетехнику, вертолеты

Российская армия угрожает нанести ракетные удары по Киеву: говорят "ранее не делали такого"

Все новости...
переговоры
У Зеленского заявили, что Россия пытается публично давить на переговорный процесс
Путин заявил, что переговоры с Украиной зашли в тупик
Путин все еще хочет, чтобы переговоры с Киевом были в Беларуси
Последние новости
04:00
Колумбия назвала действия РФ в Украине геноцидом
03:20
CNN: США ведут переговоры о визите в Украину Блинкена или Остина
02:50
Россия расширила черный список, добавив депутатов США и Канады
02:12
Минобороны РФ подтвердило, что "Москва" горит, но там "не знают" почему
02:01
Посол рассказал, почему Украина отказала Штайнмайеру в визите
01:38
Премьер Канады также считает действия РФ геноцидом
01:27
Лишь четверть словаков готовы воевать за свою страну – опрос
01:24
ООН беспокоит британская программа для беженцев "Дом для Украины"
01:16
Нефтетрейдеры сократят закупки российской нефти с 15 мая – Reuters
01:10
День замороженных активов, инфляции и дефицита: экономические итоги
Все новости...