Украина не меняла позиции на переговорах, но есть одно отличие – Арахамия

Глава переговорной группы с россиянами Давид Арахамия уверяет, что Украина не меняла свою позицию на переговорах.

Источник: Арахамия в Telegram

Детали: Арахамия сообщил, что переговоры по соглашению о гарантиях безопасности для Украины продолжаются в онлайн-режиме.

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Дословно: "Украинская сторона придерживается Стамбульского коммюнике и не меняла своей позиции, несмотря на заявления министра иностранных дел РФ.

Единственное отличие состоит в том, что мы не принимаем во внимание все дополнительные вопросы, которые не были включены в Стамбульское коммюнике. Возможно, это и вызвало неправильную интерпретацию текущего состояния переговорного процесса".

Что предшествовало: 11 апреля глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что не видит причин не продолжать переговоры с Украиной, хотя якобы Украина часто меняет свою позицию.

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12 апреля президент России Владимир Путин заявил, что переговоры с Украиной снова зашли в тупик. В то же время Путин добавил, что якобы 11 апреля ему "сказали, что украинская сторона что-то изменила в позиции по поводу переговоров", но подробностей он пока не знает.