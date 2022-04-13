Байден впервые назвал геноцидом действия Путина в Украине

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил во вторник, что бюджеты американцев не должны зависеть от того, "совершает ли диктатор геноцид" в другой стране.

Источник: Байден, цитирует CNN

Прямая речь: "Ваш семейный бюджет, ваша способность заправлять свой бак, все это не должно зависеть от того, объявит ли диктатор войну и совершит ли геноцид за полмира".

"Чтобы помочь справиться с этим удорожанием Путина, я санкционировал выпуск одного миллиона баррелей в день со стратегического нефтяного запаса".

Детали: Как отмечает издание, раньше Байден не называл происходящее в Украине геноцидом.

Ранее его помощники и советники заявляли, что "не видели, чтобы уровень систематического лишения жизни украинского народа поднялся до уровня геноцида".

Что предшествовало: Президент США Джо Байден в среду назвал президента России Владимира Путина "военным преступником", а впоследствии - "кровавым диктатором" и "чистым головорезом".