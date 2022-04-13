"Світ має реагувати вже зараз" – Зеленський про застосування отрути в Маріуполі

Президент України Володимир Зеленський заявив, що світ має "реагувати превентивно" на застосування в Маріуполі боєприпасу з отруйною речовиною.

Джерело: Зеленський у відеозверненні

Пряма мова: "З великою увагою сприймаємо вчорашні повідомлення про застосування в Маріуполі проти захисників міста боєприпасу з отруйною речовиною.

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Поки не можна робити стовідсоткові висновки про те, що саме це була за речовина. Зрозуміло, що в заблокованому місті неможливо провести повне розслідування і повний аналіз.

Але, враховуючи неодноразові погрози російських пропагандистів щодо застосування хімічної зброї проти захисників Маріуполя і враховуючи вже неодноразове застосування російською армією, наприклад, фосфорних боєприпасів в Україні, світ має реагувати вже зараз. Реагувати превентивно.

Бо після застосування зброї масового ураження будь-яке реагування вслід нічого не змінить. І буде виглядати лише як приниження для демократичного світу".

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