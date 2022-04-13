"Мир должен реагировать уже сейчас" – Зеленский о применении яда в Мариуполе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир должен "превентивно реагировать" на применение в Мариуполе боеприпаса с ядовитым веществом.

Источник: Зеленский в видеообращении

Прямая речь: "С большим вниманием воспринимаем вчерашние сообщения о применении в Мариуполе против защитников города боеприпаса с ядовитым веществом.

Пока нельзя делать стопроцентные выводы о том, что это было за вещество. Понятно, что в заблокированном городе невозможно провести полное расследование и анализ.

Но, учитывая неоднократные угрозы российских пропагандистов по поводу применения химического оружия против защитников Мариуполя и учитывая уже неоднократное применение российской армией, например фосфорных боеприпасов в Украине, мир должен реагировать уже сейчас. Реагировать превентивно.

Ибо после применения оружия массового поражения любое реагирование вслед ничего не изменит. И будет выглядеть только как унижение для демократического мира".

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