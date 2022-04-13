"Мир должен реагировать уже сейчас" – Зеленский о применении яда в Мариуполе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир должен "превентивно реагировать" на применение в Мариуполе боеприпаса с ядовитым веществом.
Источник: Зеленский в видеообращении
Прямая речь: "С большим вниманием воспринимаем вчерашние сообщения о применении в Мариуполе против защитников города боеприпаса с ядовитым веществом.
Пока нельзя делать стопроцентные выводы о том, что это было за вещество. Понятно, что в заблокированном городе невозможно провести полное расследование и анализ.
Но, учитывая неоднократные угрозы российских пропагандистов по поводу применения химического оружия против защитников Мариуполя и учитывая уже неоднократное применение российской армией, например фосфорных боеприпасов в Украине, мир должен реагировать уже сейчас. Реагировать превентивно.
Ибо после применения оружия массового поражения любое реагирование вслед ничего не изменит. И будет выглядеть только как унижение для демократического мира".
Предыстория:
- 11 апреля в полку "Азов" сообщили, что оккупанты в Мариуполе применили химическое оружие над заводом "Азовсталь", который удерживают украинские защитники.
- Президент Владимир Зеленский напомнил, что мировые лидеры обещали быстрее и более жестко реагировать, если РФ применит в Украине химическое оружие.