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Ворожі війська з боку РФ просуваються на схід України – супутникові знімки

Ольга Глущенко Середа, 13 квітня 2022, 06:38
фото: Maxar

Супутникова компанія Maxar Technologies опублікувала нові знімки, які засвідчують просування російських військ у Бєлградській області до сходу України.

Джерело: Twitter Maxar Technologies

Дослівно: "Супутникові знімки показують, що російські війська продовжують просуватися на схід України.

Військові розгортання спостерігалися вздовж траси 14к-34 і коридору, що веде від Солотів і Валуйків на заході Росії (Бєлградська область РФ – ред.), до кордону з Україною".

Деталі: В компанії уточнюють, що знімки зроблені 11 квітня 2022 року.

 
 
 
 

Нагадаємо: Супутникові знімки, зібрані та проаналізовані Maxar Technologies, показували, що 8 квітня колона російської військової техніки довжиною 12 кілометрів (8 миль) рухалася на південь через Великий Бурлук на Харківщині. 

Теми: війнаРосіяДонбас
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