Вражеские войска со стороны РФ продвигаются на восток Украины – спутниковые снимки
Спутниковая компания Maxar Technologies опубликовала новые снимки, свидетельствующие о продвижении российских войск в Белгородской области к востоку Украины.
Источник: Twitter Maxar Technologies
Дословно: "Спутниковые снимки показывают, что российские войска продолжают продвигаться на восток Украины.
Военные развертывания наблюдались вдоль трассы 14к-34 и коридора, ведущего от Солотов и Валуйков на западе России (Белгородская область РФ – ред.), к границе с Украиной".
Детали: В компании уточняют, что снимки сделаны 11 апреля 2022 года.
Напомним: Спутниковые снимки, собранные и проанализированные Maxar Technologies, показывали, что 8 апреля колонна российской военной техники протяженностью 12 километров (8 миль) двигалась к югу через Большой Бурлук в Харьковской области.