Вражеские войска со стороны РФ продвигаются на восток Украины – спутниковые снимки

Спутниковая компания Maxar Technologies опубликовала новые снимки, свидетельствующие о продвижении российских войск в Белгородской области к востоку Украины.

Источник: Twitter Maxar Technologies

Дословно: "Спутниковые снимки показывают, что российские войска продолжают продвигаться на восток Украины.

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Военные развертывания наблюдались вдоль трассы 14к-34 и коридора, ведущего от Солотов и Валуйков на западе России (Белгородская область РФ – ред.), к границе с Украиной".

Детали: В компании уточняют, что снимки сделаны 11 апреля 2022 года.

Напомним: Спутниковые снимки, собранные и проанализированные Maxar Technologies, показывали, что 8 апреля колонна российской военной техники протяженностью 12 километров (8 миль) двигалась к югу через Большой Бурлук в Харьковской области.