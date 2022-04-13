Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия готовится увеличить поток войск в Украину – сводка штаба

Ольга ГлущенкоСреда, 13 апреля 2022, 06:50
уничтоженая вражеская техника, фото: Генштаб

Генштаб ВСУ сообщает, что Россия объявила в Крыму и пограничных зонах "желтый уровень террористической угрозы" для того, чтобы организовать перемещение военной техники, вооружения и личного состава на территорию Украины.

Источник: Генштаб ВСУ

Дословно: "Враг не перестает наносить ракетно-бомбовые удары по объектам гражданской инфраструктуры в Харьковской и Запорожской областях. Активно ведет воздушную разведку.

До 26 апреля Российская Федерация ввела в приграничных с нашим государством районах и на временно оккупированной территории Крыма так называемый "желтый уровень террористической угрозы".

Указанные мероприятия проводятся предположительно с целью организации перемещения военной техники, вооружения и личного состава на территорию Украины".

Детали: Оккупанты продолжают переброску в Украину так называемых "добровольцев".

Так, по имеющейся информации, в Ленинградской области сформирован батальон численностью около 400 человек. Состоит он исключительно из военнослужащих, имеющих боевой опыт. Направили их в Украину для усиления одного из подразделений 42-й мотострелковой дивизии 58-й общевойсковой армии.

ВИДЕО ДНЯ

На Северском направлении не исключается содержание в приграничных с Украиной районах Курской области отдельных подразделений для проведения демонстрационных действий с целью сковывания наших сил.

На Слобожанском направлении продолжается частичная блокировка и артиллерийские обстрелы города Харькова. На некоторых временно занятых территориях враг прибегает к формированию подразделений так называемой "народной милиции". Для выполнения указанных мер осуществляет соответствующую работу.

На Донецком и Таврическом направлениях противник продолжал наносить авиационные удары по Мариуполю. Ведет наступление в районе металлургического комплекса Азовсталь и морского порта.

На Южнобужском направлении враг пытается завладеть отдельными населенными пунктами, успеха не имеет.

На территории Донецкой и Луганской областей защитниками Украины за минувшие сутки отбиты шесть атак врага, уничтожены две единицы автомобильной техники и три артиллерийских системы противника.

Группировкой Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины за предыдущие сутки сбит вражеский самолет Су-25.

Противник существенно снизил использование авиации в связи с погодными условиями.

Темы: Вооруженные силывойна
Главное сегодня

У России есть возможность нанести удар по Киеву – Пентагон

В первый день войны "советовали фактически сдаться тирании" – Зеленский

Теперь официально: российский крейсер "Москва" утонул

Байден заявил, что готов приехать в Украину

"Слуги" пополнились новым нардепом вместо министра агрополитики

Навальный призвал лидеров Запада оплатить рекламу в соцсетях россиянам о последствиях войны

Все новости...
Вооруженные силы
ВСУ просит граждан отдать им запчасти, открученные от военной техники РФ
Россияне уже потеряли 158 самолетов и 143 вертолета на войне – Генштаб
Показали, как мотопехотная бригада уничтожает вражескую технику
Последние новости
07:28
Немцы должны экономить энергию, чтобы давить на Россию – вице-канцлер
06:41
Сводка штаба: враг безуспешно пытается захватить Попасную и Рубежное
06:05
В Херсонской области провели обмен пленными – ОК "Юг"
05:45
фотоВ Вене устроили молчаливую акцию против насилия россиян в Украине
04:48
Укрзализныця обнародовала график эвакуационных поездов на 15 апреля
04:18
03:36
Юг: ВСУ уничтожили 39 оккупантов и 4 единицы вражеской техники
03:10
На затонувшем крейсере "Москва" могли быть ядерные боеголовки – эксперт
02:52
США потратят $9,5 млн на содержание яхты российского олигарха
02:12
У России есть возможность нанести удар по Киеву – Пентагон
Все новости...