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Росія в Маріуполі намагається організувати "парад" 9 травня

Світлана КізіловаСереда, 13 квітня 2022, 13:26
Маріуполь, фото getty images

РФ не полишає надій окупувати Україну і навіть готує "карнавал перемоги", який загарбники хочуть провести 9 травня в Маріуполі.

Джерело: радник мера Маріуполя Петро Андрющенко у коментарі УП

Деталі: Незважаючи на те, що російські окупанти не мають контролю над містом, вони все одно докладають зусиль, щоб створити "картинку" мирного життя і навіть готуються, як можуть, до проведення травневого "параду".

З різних джерел, у тому числі від СБУ, місцева влада отримала інформацію, що Іващенку росіяни наказали провести зачистку від завалів та тіл загиблих частини Центрального району Маріуполя для проведення там "параду" на 9 травня.

Пряма мова: "Окупанти планують саме в Маріуполі провести "карнавал перемоги" на 9 травня…

З хорошого – ані техніки, ані людей для проведення таких заходів в місті немає".

Деталі: Також за словами радника мера, після оголошення колаборанта Костянтина Іващенка ватажком в місті, він почав роздавати в Маріуполі окупаційні повноваження іншим особам.

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Станом на 13 квітня відомо, що Іващенко оголосив Мирошниченка особою, відповідальною за освітній процес в Маріуполі за російськими правилами та "стандартами" ОРДЛО. Повного імені Мирошниченка поки не розголошують, триває збір досьє на вказану особу. "Окупанти планують запустити навчання з першого травня для 4, 9 та 11 (12-х) класів через бажання формальної інтеграції в російську та псевдореспубліканську системи освіти", - констатував Андрющенко

Нагадаємо:

4 квітня у приміщенні маріупольської школи №53 представники фракції ОПЗЖ зібрались і "обрали" російського агента Іващенка "головою" Маріуполя. Другого колаборанта - депутата ОПЗЖ Хармишева обрали секретарем "общіни".

Теми: Маріупольокупація9 травняРосія
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