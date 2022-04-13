Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Россия в Мариуполе пытается организовать "парад" 9 мая

Светлана КизиловаСреда, 13 апреля 2022, 13:26
Мариуполь, фото getty images

РФ не оставляет надежды оккупировать Украину и уже готовит "карнавал победы", который захватчики хотят провести 9 мая в Мариуполе.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в комментарии УП

Детали: Несмотря на то, что российские оккупанты не имеют контроля над городом, они все равно прилагают усилия, чтобы создать "картинку" мирной жизни и даже готовятся, как могут, к проведению майского "парада".

Из разных источников, в том числе от СБУ, местные власти получили информацию, что россияне приказали Иващенко провести зачистку от завалов и тел погибших части Центрального района Мариуполя для проведения там "парада" на 9 мая.

Прямая речь: "Оккупанты планируют именно в Мариуполе провести "карнавал победы" на 9 мая…

Из хорошего – ни техники, ни людей для проведения таких мероприятий в городе нет".

ВИДЕО ДНЯ

Детали: Также, по словам советника мэра, после объявления коллаборанта Константина Иващенко главарем в городе, он начал раздавать в Мариуполе оккупационные полномочия другим лицам.

По состоянию на 13 апреля известно, что Иващенко объявил Мирошниченко человеком, ответственным за образовательный процесс в Мариуполе по российским правилам и "стандартам" ОРДЛО. Полного имени Мирошниченко пока не разглашают, идет сбор полного досье на указанное лицо. "Оккупанты планируют запустить обучение с первого мая для 4, 9 и 11 (12-х) классов из-за желания формальной интеграции в российскую и псевдореспубликанскую системы образования", - констатировал Андрющенко

Напомним:

4 апреля в помещении мариупольской школы №53 представители фракции ОПЗЖ собрались и "избрали" российского агента Иващенко "председателем" Мариуполя. Второго коллаборанта – депутата ОПЗЖ Хармышева назначили секретарем "общины".

Темы: Мариупольоккупация9 маяРосcия
Главное сегодня

Украинцев просят не игнорировать воздушные тревоги, потому что РФ из последних сил хочет атаковать

аудиоСБУ получила доказательства, что РФ сама обстреляла поселок в Брянской области

ЕС готовит нефтяное эмбарго после второго тура выборов во Франции

Командир морпехов призывает срочно деблокировать Мариуполь: ситуация критическая

У России есть возможность нанести удар по Киеву – Пентагон

В первый день войны "советовали фактически сдаться тирании" – Зеленский

Все новости...
Мариуполь
13 российских мобильных крематориев в Мариуполе сжигают тела украинцев – разведка
Мариуполь: в ОП подтвердили прорыв оцепления морпехами 36-й ОБрМП
"Мир должен реагировать уже сейчас" – Зеленский о применении яда в Мариуполе
Последние новости
11:50
В Каховке 2 погибших и 3 раненых – вышли из домов посмотреть на сбитую ракету
11:38
После уничтожения "Москвы" Россия угрожает ракетными ударами по Киеву
11:31
Запорожская область: россияне ударили по Васильевке и везут туда пропагандистов
11:28
Moody's: РФ войдет в дефолт 4 мая, если не выплатит долг в долларах
11:09
Россияне обстреляли из минометов украинских пограничников на Черниговщине
11:00
Сербия хочет снизить зависимость от российского газа
10:54
Украинцев просят не игнорировать воздушные тревоги, потому что РФ из последних сил хочет атаковать
10:50
В Армении говорят, что начали платить за российский газ в рублях
10:48
видеоУжгород тотально дерусифицируют
10:44
Из App Store удалили приложение российского "Альфа-Банка" из-за санкций
Все новости...