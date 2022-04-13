Россия в Мариуполе пытается организовать "парад" 9 мая

РФ не оставляет надежды оккупировать Украину и уже готовит "карнавал победы", который захватчики хотят провести 9 мая в Мариуполе.

Источник: советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в комментарии УП

Детали: Несмотря на то, что российские оккупанты не имеют контроля над городом, они все равно прилагают усилия, чтобы создать "картинку" мирной жизни и даже готовятся, как могут, к проведению майского "парада".

Из разных источников, в том числе от СБУ, местные власти получили информацию, что россияне приказали Иващенко провести зачистку от завалов и тел погибших части Центрального района Мариуполя для проведения там "парада" на 9 мая.

Прямая речь: "Оккупанты планируют именно в Мариуполе провести "карнавал победы" на 9 мая…

Из хорошего – ни техники, ни людей для проведения таких мероприятий в городе нет".

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Детали: Также, по словам советника мэра, после объявления коллаборанта Константина Иващенко главарем в городе, он начал раздавать в Мариуполе оккупационные полномочия другим лицам.

По состоянию на 13 апреля известно, что Иващенко объявил Мирошниченко человеком, ответственным за образовательный процесс в Мариуполе по российским правилам и "стандартам" ОРДЛО. Полного имени Мирошниченко пока не разглашают, идет сбор полного досье на указанное лицо. "Оккупанты планируют запустить обучение с первого мая для 4, 9 и 11 (12-х) классов из-за желания формальной интеграции в российскую и псевдореспубликанскую системы образования", - констатировал Андрющенко

Напомним:

4 апреля в помещении мариупольской школы №53 представители фракции ОПЗЖ собрались и "избрали" российского агента Иващенко "председателем" Мариуполя. Второго коллаборанта – депутата ОПЗЖ Хармышева назначили секретарем "общины".