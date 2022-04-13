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Росія: у Курській області заявили про обстріл їх прикордонників з боку України

Світлана КізіловаСереда, 13 квітня 2022, 15:44
Коренівськомий район на мапі

Губернатор Курської області РФ Роман Старовойт заявив, що відбувся обстріл прикордонного наряду в Коренівському районі та нібито стріляли з лісосмуги з української території.

Джерело: російський чиновник у своєму Telegram

Деталі: За словами чиновника, "вогонь вели зі стрілецької зброї, жертв та руйнувань немає".

При цьому хто саме стріляв, він не вказав. Фото або відео обстрілу, або його наслідків - також немає.

Пряма мова: "Був обстріляний прикордонний наряд з боку України, з лісосмуги, стрілецькою зброєю".

Нагадаємо:

Губернатор Курської області Росії Роман Старовойт 9 квітня також заявляв про обстріл прикордонного посту в районі населеного пункту Єлизаветівка Глушківського району.

ВІДЕО ДНЯ

11 квітня у Державному прикордонному комітеті Білорусі заявили, що польські силовики нібито обстріляли білоруський пункт пропуску "Піщатка".

Теми: РосіязброякордонУкраїна
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