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Россия: в Курской области заявили про обстрел их пограничников со стороны Украины

Светлана КизиловаСреда, 13 апреля 2022, 15:44
Россия: в Курской области заявили про обстрел их пограничников со стороны Украины
Кореневскй районе на карте

Губернатор Курской области РФ Роман Старовойт заявил, что произошел обстрел пограничного наряда в Кореневском районе и якобы стреляли из лесополосы с украинской территории.

Источник: российский чиновник в своем Telegram

Детали: По словам чиновника, "огонь вели из стрелкового оружия, жертв и разрушений нет".

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При этом, кто именно стрелял, он не указал. Фото или видео обстрела, или же его последствий - также нету.

Прямая речь: "Был обстрелян пограничный наряд со стороны Украины, из лесополосы, стрелковым оружием".

Напомним:

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Губернатор Курской области России Роман Старовойт 9 апреля также заявлял об обстреле пограничного поста в районе населённого пункта Елизаветовка Глушковского района.

11 в Государственном пограничном комитете Беларуси заявили, что польские силовики якобы обстреляли белорусский пункт пропуска "Песчатка".

Темы: РосcияоружиеграницаУкраина
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