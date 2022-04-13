Житомирщина: внаслідок ракетного удару по Чуднову вибило вікна й двері будинків

зруйнований дах приватної садиби в околицях чуднова. фото: пресслужба нпу в житомирській області

Унаслідок ракетного удару російських окупантів по околицях Чуднова на Житомирщині у багатоповерхівках та приватних садибах вилетіли шибки й двері.

Джерело: пресслужба Національної поліції в Житомирській області

Деталі: Опівночі 13 квітня поліцейські виїжджали за викликом до села Чуднівської територіальної громади.

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Внаслідок вибуху ракет російських окупантів із приватних і багатоповерхових будинків вилетіли шибки та двері.

Правоохоронці зафіксували наслідки обстрілів і порушили провадження за кримінальною частиною 3 статті 110 Кримінального кодексу – "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України".

фото: пресслужба нпу в житомирській області

фото: пресслужба нпу в житомирській області

Що було раніше: Військова адміністрація Житомирщини повідомляла, що пізно ввечері 12 квітня ворог завдав ракетного удару в околицях Чуднова, зруйнувавши інфраструктурний об’єкт. Про загиблих і постраждалих даних не було.