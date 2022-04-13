Житомирщина: внаслідок ракетного удару по Чуднову вибило вікна й двері будинків
Унаслідок ракетного удару російських окупантів по околицях Чуднова на Житомирщині у багатоповерхівках та приватних садибах вилетіли шибки й двері.
Джерело: пресслужба Національної поліції в Житомирській області
Деталі: Опівночі 13 квітня поліцейські виїжджали за викликом до села Чуднівської територіальної громади.
Внаслідок вибуху ракет російських окупантів із приватних і багатоповерхових будинків вилетіли шибки та двері.
Правоохоронці зафіксували наслідки обстрілів і порушили провадження за кримінальною частиною 3 статті 110 Кримінального кодексу – "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України".
Що було раніше: Військова адміністрація Житомирщини повідомляла, що пізно ввечері 12 квітня ворог завдав ракетного удару в околицях Чуднова, зруйнувавши інфраструктурний об’єкт. Про загиблих і постраждалих даних не було.