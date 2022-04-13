Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Житомирщина: внаслідок ракетного удару по Чуднову вибило вікна й двері будинків

Денис КарловськийСереда, 13 квітня 2022, 15:57
Житомирщина: внаслідок ракетного удару по Чуднову вибило вікна й двері будинків
зруйнований дах приватної садиби в околицях чуднова. фото: пресслужба нпу в житомирській області

Унаслідок ракетного удару російських окупантів по околицях Чуднова на Житомирщині у багатоповерхівках та приватних садибах вилетіли шибки й двері.

Джерело: пресслужба Національної поліції в Житомирській області

Деталі: Опівночі 13 квітня поліцейські виїжджали за викликом до села Чуднівської територіальної громади. 

Реклама:

Внаслідок вибуху ракет російських окупантів із приватних і багатоповерхових будинків вилетіли шибки та двері.

Правоохоронці зафіксували наслідки обстрілів і порушили провадження за кримінальною частиною 3 статті 110 Кримінального кодексу – "Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України".

 
фото: пресслужба нпу в житомирській області
 
фото: пресслужба нпу в житомирській області

Що було раніше: Військова адміністрація Житомирщини повідомляла, що пізно ввечері 12 квітня ворог завдав ракетного удару в околицях Чуднова, зруйнувавши інфраструктурний об’єкт. Про загиблих і постраждалих даних не було.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Житомирщинаобстрілвійнаполіція
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Житомирщина
Літаки на Житомирщині зіткнулись під час маневру розвороту, ДБР розслідує 3 версії
Не лише Хмельниччина: на Житомирщині РФ атакувала об'єкт інфраструктури
Вимагали "борг" із військового, погрожуючи вбити вагітну дружину: затримали рекетирів
Останні новини
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР брало участь в атаках дронів на дві області РФ – джерело
Усі новини...
Реклама: