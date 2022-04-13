Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Житомирская область: в результате ракетного удара по Чуднову выбило окна и двери домов

Денис КарловскийСреда, 13 апреля 2022, 15:57

В результате ракетного удара российских оккупантов по окрестностям Чуднова в Житомирской области в многоэтажках и частных усадьбах вылетели окна и двери.

Источник: пресс-служба Национальной полиции в Житомирской области

Детали: В полночь 13 апреля полицейские выезжали по вызову в село Чудновской территориальной общины.

В результате взрыва ракет российских оккупантов из частных и многоэтажных домов вылетели окна и двери.

Правоохранители зафиксировали последствия обстрелов и открыли производство по уголовной части 3 статьи 110 Уголовного кодекса – "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

 
фото: пресс-служба нпу в житомирской области
 
фото: пресс-служба нпу в житомирской области

Что было раньше: Военная администрация Житомирской области сообщала, что поздно вечером 12 апреля враг нанес ракетный удар в окрестностях Чуднова, разрушив инфраструктурный объект. О погибших и пострадавших данных не было.

Темы: Житомирская областьобстрелвойнаполиция
Главное сегодня

ВСУ уже "денацифицировали" 20 тысяч российских вояк – данные Генштаба

После уничтожения "Москвы" Россия угрожает ракетными ударами по Киеву

Украинцев просят не игнорировать воздушные тревоги, потому что РФ из последних сил хочет атаковать

аудиоСБУ получила доказательства, что РФ сама обстреляла поселок в Брянской области

ЕС готовит нефтяное эмбарго после второго тура выборов во Франции

Командир морпехов призывает срочно деблокировать Мариуполь: ситуация критическая

Все новости...
Житомирская область
Регионы: ракетные удары по Чуднову и Миргороду, из Мариуполя не выпускают людей
Житомирские десантники уничтожили 5 российских танков
Житомирщина свободна от российских войск – председатель ОВА
Последние новости
13:06
В РФ частные клиники поднимут цены на 20% из-за дефицита импортного оборудования
12:55
Харьковщина: россияне обстреляли автобусы возле Боровой, 7 убитых и десятки раненых
12:53
Эмбарго на древесину из РФ будет стоить ей 6 миллиардов долларов ежегодно
12:53
Россия пригрозила США "непредсказуемыми последствиями" за поставки оружия Украине
12:52
У российской лжи нет шансов: как OSINT-разведка фиксирует военные преступления агрессора
12:52
Спецоперация ГБР в Одесской области: проверили более 40 человек из криминального мира
12:42
В Польшу из Украины выехали почти 2,76 млн человек после российского вторжения
12:34
В России уже заявляют, что войну "не собираются затягивать"
12:33
Посол Польши потроллил РФ после заявлений об убийстве "польских наемников"
12:16
инфографикаФактор войны: объем наличной гривни в обращении с начала года вырос на 57 миллиардов – НБУ
Все новости...