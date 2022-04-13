Житомирская область: в результате ракетного удара по Чуднову выбило окна и двери домов

В результате ракетного удара российских оккупантов по окрестностям Чуднова в Житомирской области в многоэтажках и частных усадьбах вылетели окна и двери.

Источник: пресс-служба Национальной полиции в Житомирской области

Детали: В полночь 13 апреля полицейские выезжали по вызову в село Чудновской территориальной общины.

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В результате взрыва ракет российских оккупантов из частных и многоэтажных домов вылетели окна и двери.

Правоохранители зафиксировали последствия обстрелов и открыли производство по уголовной части 3 статьи 110 Уголовного кодекса – "Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины".

фото: пресс-служба нпу в житомирской области

фото: пресс-служба нпу в житомирской области

Что было раньше: Военная администрация Житомирской области сообщала, что поздно вечером 12 апреля враг нанес ракетный удар в окрестностях Чуднова, разрушив инфраструктурный объект. О погибших и пострадавших данных не было.