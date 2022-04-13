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У заблокованому росіянами Маріуполі залишилися ще 120 тисяч жителів – мер

Альона Мазуренко Середа, 13 квітня 2022, 17:27
У заблокованому росіянами Маріуполі залишилися ще 120 тисяч жителів – мер
МАРІУПОЛЬ, ФОТО GETTY IMAGES

У заблокованому російськими загарбниками Маріуполі станом 13 квітня залишаються у місті ще близько 120 тисяч містян. 

Джерело: пресбрифінг міського голови Маріуполя Вадима Бойченка, Укрінформ

Пряма мова: "Зараз до підконтрольної частини нашої держави виїхали з міста десь 150 тисяч населення. В місті, на жаль, сьогодні залишаються і чекають на евакуацію десь більш як 100 тисяч населення, десь 120 тисяч населення".

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Деталі: За його словами, у населенних пунктах навколо Маріуполя люди також чекають евакуації, це ще приблизно 60 тисяч населення.

Керівник Донецької ОДА/ОВА Павло Кириленко повідомив, що, за попередніми оцінками, у Маріуполі могло загинути від 20 до 22 тисяч людей.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • Маріуполь із 1 березня заблокований російськими військами, які створили в місті гуманітарну катастрофу і чинять геноцид. Поки що деблокувати Маріуполь не вдається і надати українським захисникам допомогу складно. 

Теми: МаріупольРосіяокупаціявійна
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