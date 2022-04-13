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В заблокированном россиянами Мариуполе остались еще 120 тысяч жителей – мэр

Мазуренко Алена Среда, 13 апреля 2022, 17:27
МАРИУПОЛЬ, ФОТО GETTY IMAGES

В заблокированном российскими захватчиками Мариуполе по состоянию на 13 апреля остаются в городе еще около 120 тысяч горожан.

Источник: прессбрифинг городского головы Мариуполя Вадима Бойченко, Укринформ

Прямая речь: "Сейчас в подконтрольную часть нашего государства выехали из города где-то 150 тысяч населения. В городе, к сожалению, сегодня остаются и ждут эвакуации более 100 тысяч населения, где-то 120 тысяч населения".

Детали: По его словам, в населенных пунктах вокруг Мариуполя люди также ждут эвакуации, это еще около 60 тысяч населения.

Руководитель Донецкой ОГА/ОВА Павел Кириленко сообщил, что, по предварительным оценкам, в Мариуполе могло погибнуть от 20 до 22 тысяч человек.

Предыстория:

  • Мариуполь с 1 марта заблокирован российскими войсками, создавшими в городе гуманитарную катастрофу и совершающими геноцид. Пока деблокировать Мариуполь не удается и оказать украинским защитникам помощь сложно.

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Темы: МариупольРосcияоккупациявойна
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