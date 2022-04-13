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Киев: люди в камуфляже пришли в отель Premier Palace и предъявляют требования к беженцам

Денис КарловскийСреда, 13 апреля 2022, 17:55
Киев: люди в камуфляже пришли в отель Premier Palace и предъявляют требования к беженцам
люди в камуфляже в баре готелю. фото: суспільне

Мужчины в военном камуфляже ворвались в помещение 5-звездочного отеля Premier Palace в Киеве и требуют, чтобы гостиница предоставила свои номера для проживания вынужденных переселенцев, чье жилье уничтожили российские оккупанты.

Источник: "Суспільне" с комментарием юриста гостиницы Анны Соловьевой и представителей людей в камуфляже, Опендатабот

Прямая речь Соловьевой: "Когда они спросили, какое количество мы можем разместить в гостинице, которые остались без домов. Мы им ответили, это тоже их не устроило.

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Они не ушли, начали опять же апеллировать по поводу национализации бизнеса. Поэтому, как я понимаю, это провокация, зайти спросить: можете ли вы предоставить, вы получили ответ: да, бесплатно. И это все равно их не устроило".

Детали: Представительница Шевченковского районного отделения полиции Киева сказала журналистам, что на месте работает следственно-оперативная группа и опрашивает всех причастных.

Мужчины требуют от гостиницы предоставить свой жилищный фонд для временного размещения жителей Киева и Киевской области, чье жилье было уничтожено в результате обстрелов или боевых действий российских оккупантов.

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Люди в камуфляже в фойе отеля
Люди в камуфляже в фойе отеля
фото: суспільне

Мужчина, назвавшийся Василием Мягким, сказал журналистам, что в гостиницу пришли "граждане", которые хотят помочь национализировать бизнес, принадлежащий "друзьям Путина".

Прямая речь Мягкого: "У ребят, которые собрались, есть информация из СМИ, о фактических бенефициарах этого гостиничного бизнеса. Это граждане РФ, близкие к Путину люди. Путин награждает их медалями, орденами, там есть воры в законе… Президентом подписан указ о принципах принудительного изъятия имущества, принадлежащего РФ и его резидентам. Мы хотим помочь государству с обнаружением такого имущества и национализацией".

Детали: Он также утверждает, что среди присутствующих есть представители разных организаций. Мягкий объясняет, что они присоединились к территориальной обороне, но пока не прошли все бюрократические процессы оформления.

У некоторых из них есть зеленые повязки на руках, которые используются военнослужащими Вооруженных сил Украины.

Мужчины в камуфляже в фойе отеля
Мужчины в камуфляже в фойе отеля
Фото: суспільне

Согласно сервису, содержащему регистрационные данные, владелец гостиницы ООО "ПРЕМЬЕР ИНТЕРНЕШНЛ" имеет владельцев-граждан РФ.

Обновлено: Позже юрист отеля сообщила, что информация о российских владельцах отеля недостоверна. По ее словам, конечными бенефициарами Premier Palace являются граждане Евросоюза, в том числе гражданка Франции и гражданин Латвии.

Читайте также: Террористическое государство должно заплатить. Какие активы РФ и россиян можно национализировать?

Что было раньше: 3 марта Верховная Рада приняла закон, разрешающий национализацию активов граждан и резидентов РФ, расположенных на территории Украины.

Темы: Киевпровокациижильерейдерство
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