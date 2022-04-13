Росіяни хочуть оточити ЗСУ на Донбасі, потрібна зброя дальнього радіусу – Резніков

Міністр оборони Олексій Резніков заявив, що росіяни прагнуть оточити українських військових на Донбасі, однак Україна зможе вигнати окупантів з України у разі надання партнерами зброї дальнього радіусу дії.

Джерело: Резніков у спілкуванні з іноземними журналістами, відео якого публікує Генштаб ЗСУ

Пряма мова: "Такий план Кремля – оточити наші війська в зоні ООС. Вони будуть продовжувати бомбити Маріуполь та інші міста".

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Деталі: На питання, чи зможе Україна відтіснити російські війська з Донбасу, якщо отримає ракети дальнього радіусу дії та інше наступальне озброєння, міністр відповів: "Так. Ми виженемо їх з нашої країни".

Він також повідомив, що біля Маріуполя наразі перебуває близько 10 тисяч військових РФ.

Коментуючи слова глави МЗС Дмитра Кулеби про те, що битва за Донбас нагадає Другу світову, Резніков сказав: "На Донбасі працює команда Об’єднаних сил, щоб вигнати ворога з нашої землі. Ми воюємо, і тому це буде дуже, дуже кривава справа".

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Міністр наголосив, що Україна потребує більше зброї дальнього радіусу дії.

"Ми можемо їх (росіян – ред.) стримати, але нам потрібно їх прогнати. Для цього нам потрібні РСЗВ з дальністю більше 40 км, нам потрібні протикорабельні ракети, щоб зупинити їх в Одесі та на Чорному морі. Нам потрібно багато танків, броньованих машин і артилерії калібру 155 мм", – сказав Резніков.