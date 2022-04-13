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Россияне хотят окружить ВСУ на Донбассе, нужно оружие дальнего радиуса – Резников

Катерина ТищенкоСреда, 13 апреля 2022, 18:17
Россияне хотят окружить ВСУ на Донбассе, нужно оружие дальнего радиуса – Резников
Алексей Резников, скриншот видео

Министр обороны Алексей Резников заявил, что россияне стремятся оцепить украинских военных на Донбассе, однако Украина сможет выгнать оккупантов из Украины в случае предоставления партнерами оружия дальнего радиуса действия.

Источник: Резников в общении с иностранными журналистами, видео которого публикует Генштаб ВСУ

Прямая речь: "Такой план Кремля – окружить наши войска в зоне ООС. Они будут продолжать бомбить Мариуполь и другие города".

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Детали: На вопрос, сможет ли Украина оттеснить российские войска из Донбасса, если получит ракеты дальнего радиуса действия и другое наступательное вооружение, министр ответил: "Да. Мы выгоним их из нашей страны".

Он также сообщил, что около Мариуполя в настоящее время находятся около 10 тысяч военных РФ.

Комментируя слова главы МИД Дмитрия Кулебы о том, что битва за Донбасс напомнит Вторую мировую, Резников сказал: "На Донбассе работает команда Объединенных сил, чтобы выгнать врага с нашей земли. Мы воюем, и потому это будет очень, очень кровавое дело".

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Министр подчеркнул, что Украина нуждается в большем количестве оружия дальнего радиуса действия.

"Мы можем их (россиян – ред.) сдержать, но нам нужно их прогнать. Для этого нам нужны РСЗО с дальностью более 40 км, нам нужны противокорабельные ракеты, чтобы остановить их в Одессе и на Черном море. Нам нужно много танков, бронированных машин и артиллерии калибра 155 мм", – сказал Резников.

Темы: РезниковвойнаРосcияДонбасс
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