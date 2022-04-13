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Данилов просит Раду упростить процедуру наказания коллаборантов

Катерина ТищенкоСреда, 13 апреля 2022, 20:17
Алексей Данилов, фото СНБО

Секретарь СНБО Алексей Данилов просит Верховную Раду упросить процедуру осуждения коллаборантов.

Источник: Данилов в эфире телемарафона

Прямая речь: "Я бы хотел, чтобы была упрощена процедура, как во время войны. Но наш законодатель достаточно демократичный, нам нужно проводить демократическую процедуру, что этот человек является коллаборантом. Я хотел бы обратиться к народным депутатам, они собираются – может, они изменят свое мнение и по упрощенной процедуре будут делать".

Детали: Данилов посоветовал пророссийским коллаборантам, соратникам задержанного Виктора Медведчука, самим сдаться СБУ, иначе они будут найдены.

Прямая речь: "Если мы считаем, что на Медведчуке все закончилось, то, к большому сожалению, таких как Медведчук в нашей стране еще есть. И эти люди привели сюда так называемую "русскую весну" в феврале. Этих людей было много, это системно работало на территории нашей страны. Более того, они здесь разворачивали свой условный русский лагерь и работали открыто почти с 2014 года. Это совершенно недопустимая вещь. Сегодня следствие будет выяснять, как происходило финансирование этих вещей.

Я могу сегодня говорить, что известная труба, которую забрали решением СНБО по поручению президента, непосредственно в этом участвовала. И люди, которые на этой трубе зарабатывали, потом их конвертировали в каналы Медведчука, которые распространяли здесь российские нарративы".

"И те люди должны понимать, что им нужно самим идти в Службу безопасности Украины, сдаваться и давать показания. Это люди, известные почти всей стране. Известно, кто с ними вел бизнес. Это недопустимые вещи. В крайнем случае их найдут так же, как и Медведчука. Часть из них сейчас скрывается. Поверьте, все мерзавцы, которые привели к нам эту беду, будут наказаны".

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Больше деталей: Данилов также подчеркнул, что с каждым членом партии ОПЗЖ "будет отдельный разговор".

"Они сейчас немножко в отчаянии, но не надо думать, что они не будут сопротивляться. Они могут потерять все, могут потерять свою жизнь, которую они за российские деньги здесь получили – яхты, Монако, и т.д. Поэтому надо понимать, что эта гидра еще не добита до конца, но, поверьте, она обязательно будет уничтожена", - сказал он.

Темы: ДаниловколлаборационизмВерховная Рада
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