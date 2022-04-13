В Офісі президента кажуть про евакуацію понад 1500 людей за добу, хоча гумкоридорів не було

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко прозвітував про евакуацію 1567 українців із зони бойових дій упродовж 13 квітня, хоча "зелені коридори" для евакуації не відкривали.

Джерело: telegram-канал Тимошенка

Деталі: Усі люди евакуювались на власному автотранспорті.

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1102 людини виїхали з окупованих Пологів, Бердянська, Мелітополя та Василівки в Запорізькій області.

83 людини виїхали з Маріуполя в Запоріжжя.

382 людини зуміли евакуюватися на власних автівках з міст Луганщини: Сєвєродонецька, Лисичанська, Кремінної, Попасної та Гірського.

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