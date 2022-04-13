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В Офісі президента кажуть про евакуацію понад 1500 людей за добу, хоча гумкоридорів не було

Денис КарловськийСереда, 13 квітня 2022, 21:55
В Офісі президента кажуть про евакуацію понад 1500 людей за добу, хоча гумкоридорів не було
кирило тимошенко. фото: пресслужба опу

Заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко прозвітував про евакуацію 1567 українців із зони бойових дій упродовж 13 квітня, хоча "зелені коридори" для евакуації не відкривали.

Джерело: telegram-канал Тимошенка

Деталі: Усі люди евакуювались на власному автотранспорті.

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1102 людини виїхали з окупованих Пологів, Бердянська, Мелітополя та Василівки в Запорізькій області.

83 людини виїхали з Маріуполя в Запоріжжя.

382 людини зуміли евакуюватися на власних автівках з міст Луганщини: Сєвєродонецька, Лисичанська, Кремінної, Попасної та Гірського.

ВІДЕО ДНЯ

Передісторія:

  • Зранку 13 квітня віце-прем’єр-міністерка Ірина Верещук, яка відповідальна за евакуацію цивільного населення із захоплених окупантами територій, повідомила, що коридорів для евакуації не відкриватимуть. За її словами, на Запоріжжі евакуаційні автобуси заблокували російські окупанти, а на Луганщині через постійні обстріли евакуювати населення небезпечно.
  • Військова адміністрація Луганщини звернулася до людей 13 квітня і наполегливо попросила не зволікати та евакуюватися з області, поки росіяни не розпочали масований наступ.

Теми: Офіс президентаевакуаціяЛуганська областьЗапорізька область
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