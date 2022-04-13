В Офисе президента говорят об эвакуации более 1500 человек в сутки, хотя гумкоридоров не было
Среда, 13 апреля 2022, 21:55
Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко отчитался об эвакуации 1567 украинцев из зоны боевых действий 13 апреля, хотя "зеленых коридоров" для эвакуации не открывали.
Источник: telegram-канал Тимошенко
Детали: Все люди были эвакуированы на собственном автотранспорте.
1102 человека выехали из оккупированных Пологов, Бердянска, Мелитополя и Васильевки в Запорожской области.
83 человека уехали из Мариуполя в Запорожье.
382 человека сумели эвакуироваться на собственных автомобилях из городов Луганщины: Северодонецка, Лисичанска, Кременная, Попасная и Горная.
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- Утром 13 апреля вице-премьер-министр Ирина Верещук, ответственная за эвакуацию гражданского населения из захваченных оккупантами территорий, сообщила, что коридоров для эвакуации не будут открывать. По ее словам, в Запорожской области эвакуационные автобусы заблокировали российские оккупанты, а в Луганской области из-за постоянных обстрелов эвакуировать население опасно.
- Военная администрация Луганской области обратилась к людям 13 апреля и настойчиво попросила не медлить и эвакуироваться из области, пока россияне не начали массированное наступление.