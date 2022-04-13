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В Офисе президента говорят об эвакуации более 1500 человек в сутки, хотя гумкоридоров не было

Денис КарловскийСреда, 13 апреля 2022, 21:55
кирилл тимошенко. фото: пресс-служба опу

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко отчитался об эвакуации 1567 украинцев из зоны боевых действий 13 апреля, хотя "зеленых коридоров" для эвакуации не открывали.

Источник: telegram-канал Тимошенко

Детали: Все люди были эвакуированы на собственном автотранспорте.

1102 человека выехали из оккупированных Пологов, Бердянска, Мелитополя и Васильевки в Запорожской области.

83 человека уехали из Мариуполя в Запорожье.

382 человека сумели эвакуироваться на собственных автомобилях из городов Луганщины: Северодонецка, Лисичанска, Кременная, Попасная и Горная.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • Утром 13 апреля вице-премьер-министр Ирина Верещук, ответственная за эвакуацию гражданского населения из захваченных оккупантами территорий, сообщила, что коридоров для эвакуации не будут открывать. По ее словам, в Запорожской области эвакуационные автобусы заблокировали российские оккупанты, а в Луганской области из-за постоянных обстрелов эвакуировать население опасно.
  • Военная администрация Луганской области обратилась к людям 13 апреля и настойчиво попросила не медлить и эвакуироваться из области, пока россияне не начали массированное наступление.

Темы: Офис президентаэвакуацияЛуганская областьЗапорожская область
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