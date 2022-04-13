В Офисе президента говорят об эвакуации более 1500 человек в сутки, хотя гумкоридоров не было

Заместитель главы Офиса президента Кирилл Тимошенко отчитался об эвакуации 1567 украинцев из зоны боевых действий 13 апреля, хотя "зеленых коридоров" для эвакуации не открывали.

Источник: telegram-канал Тимошенко

Детали: Все люди были эвакуированы на собственном автотранспорте.

1102 человека выехали из оккупированных Пологов, Бердянска, Мелитополя и Васильевки в Запорожской области.

83 человека уехали из Мариуполя в Запорожье.

382 человека сумели эвакуироваться на собственных автомобилях из городов Луганщины: Северодонецка, Лисичанска, Кременная, Попасная и Горная.

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