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Херсонщина: Окупанти викрали депутата райради

Ірина БалачукСереда, 13 квітня 2022, 21:57
Депутат Скадовської райради Володимир Куріков. Фото з Facebook Хланя

Російські військові викрали депутата Скадовської районної ради Володимира Курікова.

Джерело: депутат Херсонської облради Сергій Хлань у Facebook  

Пряма мова Хланя: "На жаль, невтішна новина – росіяни викрали депутата Скадовської райради від "ЄС" Курікова Володимира Львовича".

Деталі: Хлань зазначив, що Куріков "відомий патріот, який був також у списку кандидатів у депутати Херсонської обласної ради".

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Теми: Херсонська областьСкадовськвійна
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