Херсонщина: Окупанти викрали депутата райради

Російські військові викрали депутата Скадовської районної ради Володимира Курікова.

Джерело: депутат Херсонської облради Сергій Хлань у Facebook

Пряма мова Хланя: "На жаль, невтішна новина – росіяни викрали депутата Скадовської райради від "ЄС" Курікова Володимира Львовича".

Деталі: Хлань зазначив, що Куріков "відомий патріот, який був також у списку кандидатів у депутати Херсонської обласної ради".

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