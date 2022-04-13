Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Херсонщина: Окупанти викрали депутата райради

Ірина БалачукСереда, 13 квітня 2022, 21:57
Херсонщина: Окупанти викрали депутата райради
Депутат Скадовської райради Володимир Куріков. Фото з Facebook Хланя

Російські військові викрали депутата Скадовської районної ради Володимира Курікова.

Джерело: депутат Херсонської облради Сергій Хлань у Facebook  

Пряма мова Хланя: "На жаль, невтішна новина – росіяни викрали депутата Скадовської райради від "ЄС" Курікова Володимира Львовича".

Реклама:

Деталі: Хлань зазначив, що Куріков "відомий патріот, який був також у списку кандидатів у депутати Херсонської обласної ради".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
Теми: Херсонська областьСкадовськвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
Херсонська область
На Херсонщині росіяни зруйнували дитсадок
На Херсонщині через ворожий обстріл постраждав 75-річний чоловік
На Херсонщині загинув тракторист: підірвався на російській міні
Останні новини
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР брало участь в атаках дронів на дві області РФ – джерело
Усі новини...
Реклама: