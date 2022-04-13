Херсонщина: Окупанти викрали депутата райради
Середа, 13 квітня 2022, 21:57
Російські військові викрали депутата Скадовської районної ради Володимира Курікова.
Джерело: депутат Херсонської облради Сергій Хлань у Facebook
Пряма мова Хланя: "На жаль, невтішна новина – росіяни викрали депутата Скадовської райради від "ЄС" Курікова Володимира Львовича".
Деталі: Хлань зазначив, що Куріков "відомий патріот, який був також у списку кандидатів у депутати Херсонської обласної ради".
Передісторія:
- Вранці 9 квітня викрали колишнього голову Херсонської ОДА Андрія Путілова із Херсона.