Херсонская область: Оккупанты похитили депутата райсовета
Среда, 13 апреля 2022, 21:57
Российские военные похитили депутата Скадовского районного совета Владимира Курикова.
Источник: депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в Facebook
Прямая речь Хланя: "К сожалению, плохая новость – россияне похитили депутата Скадовского райсовета от "ЕС" Курикова Владимира Львовича".
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Детали: Хлань отметил, что Куриков "известный патриот, который был также в списке кандидатов в депутаты Херсонского областного совета".
Предыстория:
- Утром 9 апреля похитили бывшего голову Херсонской ОГА Андрея Путилова из Херсона.
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