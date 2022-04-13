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Херсонская область: Оккупанты похитили депутата райсовета

Ирина БалачукСреда, 13 апреля 2022, 21:57
Херсонская область: Оккупанты похитили депутата райсовета
Депутат Скадовского райсовета Владимир Куриков. Фото с Facebook Хланя

Российские военные похитили депутата Скадовского районного совета Владимира Курикова.

Источник: депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань в Facebook

Прямая речь Хланя: "К сожалению, плохая новость – россияне похитили депутата Скадовского райсовета от "ЕС" Курикова Владимира Львовича".

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Детали: Хлань отметил, что Куриков "известный патриот, который был также в списке кандидатов в депутаты Херсонского областного совета".

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Темы: Херсонская областьСкадовсквойна
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