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США ділитимуться з Україною розвідданими для ураження цілей в Криму і на Донбасі – WSJ

Мазуренко Альона Середа, 13 квітня 2022, 23:47
фото: getty images

Адміністрація президента США Джо Байдена ділиться з Україною даними розвідки, які допоможуть Києву вражати цілі в окупованому Криму та на непідконтрольних територіях Донбасу.

Джерело: Wall Street Journal з посиланням на джерела у Пентагоні

Деталі: Адміністрація Байдена значно розширить передачу своїх розвідувальних даних, які вона надає українським силам, щоб вони могли націлюватися на військові частини РФ на окупованому Донбасі та Криму.

Це частина підтримки США, яка також включає новий пакет допомоги з більш важким озброєнням.

Зазначається, що рішення поділитися додатковими розвідданими та надати артилерію знаменує собою зрушення у підході адміністрації Байдена до конфлікту та було ухвалено після того, як Київ кілька тижнів просив США та союзників по НАТО надати танки, літаки та інше важке озброєння, щоб дати відсіч Росії.

Адміністрація Байдена утрималася від відправки Україні бойових літаків, що, як побоюється Білий дім, може призвести до того, що Росія розглядатиме Вашингтон як воюючу сторону конфлікту.

Але військова стратегія Москви змінилася: вони зосередилися на сході України і ця зміна сприяла рішенню адміністрації США активізувати обмін розвідданими, щоб допомогти Україні краще визначити, як російські військові планують атакувати, та дозволити українцям відповісти артилерією, атаками безпілотників та іншою зброєю.

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США, однак, як і раніше, утримуватимуться від надання розвідувальних даних, які дозволили б українцям завдавати ударів по цілям на території Росії.

Представник американської розвідки: "У міру розвитку конфлікту ми продовжуємо пристосовуватися, щоб оператори могли гнучко ділитися докладними та своєчасними розвідками з українцями".

Що було раніше: Президент Джо Байден 13 квітня підписав закон про надання чергового пакету збройної допомоги для України, що сукупно оцінюється у 800 мільйонів доларів.

У новому пакеті озброєння, яке Україні передає влада США, наявні 200 американських бронетранспортерів, 11 гелікоптерів, 18 гаубиць, 500 ракет для протитанкових комплексів Javelin і кілька сотень дронів Switchblade.

Теми: розвідкаСШАКримДонбас
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