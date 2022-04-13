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США будут делится с Украиной разведданными для поражения целей в Крыму и на Донбассе – WSJ

Мазуренко Алена Среда, 13 апреля 2022, 23:47
фото: getty images

Администрация президента США Джо Байдена будет делиться с Украиной данными разведки, которые помогут Киеву поражать цели в оккупированном Крыму и на неподконтрольных территориях Донбасса.

Источник: Wall Street Journal со ссылкой на источники в Пентагоне

Детали: Администрация Байдена значительно расширит передачу своих разведывательных данных, которые она предоставляет украинским силам, чтобы они могли нацеливаться на военные части РФ на оккупированном Донбассе и в Крыму.

Это является частью поддержки США, которая также включает новый пакет помощи с более тяжелым вооружением.

Отмечается, что решение поделиться дополнительными разведданными и предоставить артиллерию знаменует собой сдвиг в подходе администрации Байдена к конфликту и было принято после того, как Киев несколько недель просил США и союзников по НАТО предоставить танки, самолеты и другое тяжелое вооружение, чтобы дать отпор России.

Администрация Байдена воздержалась от отправки Украине боевых самолетов, что, как опасается Белый дом, может привести к тому, что Россия будет рассматривать Вашингтон как воюющую сторону в конфликте.

Но военная стратегия Москвы изменилась: они сосредоточились на востоке Украины и это изменение способствовало решению администрации активизировать обмен разведданными, чтобы помочь Украине лучше определить, как российские военные планируют атаковать, и позволить украинцам ответить артиллерией, атаками беспилотников и другим оружием.

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США, однако, по-прежнему будут воздерживаться от предоставления разведывательных данных, которые позволили бы украинцам наносить удары по целям на территории России.

Представитель американской разведки: "По мере развития конфликта мы продолжаем приспосабливаться, чтобы операторы могли гибко делиться подробными и своевременными разведданными с украинцами".

Что было раньше: Президент Джо Байден 13 апреля подписал закон о предоставлении очередного пакета вооруженной помощи для Украины, который совокупно оценивается в 800 миллионов долларов.

В новом пакете вооружения, которое Украине передают власти США, включены 200 американских бронетранспортеров, 11 вертолетов, 18 гаубиц, 500 ракет для противотанковых комплексов Javelin и несколько сотен дронов Switchblade.

Темы: разведкаСШАКрымДонбасс
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