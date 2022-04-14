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Міноборони РФ підтвердило, що "Москва" палає, але там "не знають" чому

Альона Мазуренко Четвер, 14 квітня 2022, 02:12
Міноборони РФ підтвердило, що Москва палає, але там не знають чому
фото: AFP getty images

Міноборони Росії підтвердило, що ракетний крейсер "Москва" горить, але про причини пожежі там не повідомили – чомусь "здетонував боєзапас".

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Дослівно: "Внаслідок пожежі на ракетному крейсері "Москва" здетонував боєзапас, корабель отримав серйозні пошкодження.

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Екіпаж повністю евакуйовано, причини пожежі встановлюються".

Що було раніше: Ввечері 13 квітня джерела УП та голова Одеської ОВА повідомили, що українськими протикорабельними ракетами "Нептун" вразили ракетний крейсер "Москва" Чорноморського флоту РФ.

На підмогу "Москві", за даними джерела УП в розвідці, прийшли 4 російські технічні судна. Тоді тривав шторм.

ВІДЕО ДНЯ

Це сталося в районі близько 20 морських миль від острова Зміїний.

Передісторія: 

  • Крейсер "Москва" поряд із патрульним кораблем ЧФ РФ "Василь Биков" були тими, хто погрожував захисникам українського острова Зміїний. На вимогу російського агресора – здатися прикордонники відповіли фразою, яка вже стала легендарною – "русский военный корабль иди нах..й!".

Теми: РосіяфлотвійнаУкраїна
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