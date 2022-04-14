Міноборони РФ підтвердило, що "Москва" палає, але там "не знають" чому

Міноборони Росії підтвердило, що ракетний крейсер "Москва" горить, але про причини пожежі там не повідомили – чомусь "здетонував боєзапас".

Джерело: прокремлівське видання "РИА Новости"

Дослівно: "Внаслідок пожежі на ракетному крейсері "Москва" здетонував боєзапас, корабель отримав серйозні пошкодження.

Екіпаж повністю евакуйовано, причини пожежі встановлюються".

Що було раніше: Ввечері 13 квітня джерела УП та голова Одеської ОВА повідомили, що українськими протикорабельними ракетами "Нептун" вразили ракетний крейсер "Москва" Чорноморського флоту РФ.

На підмогу "Москві", за даними джерела УП в розвідці, прийшли 4 російські технічні судна. Тоді тривав шторм.

Це сталося в районі близько 20 морських миль від острова Зміїний.

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