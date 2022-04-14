Минобороны РФ подтвердило, что "Москва" горит, но там "не знают" почему

Минобороны России подтвердило, что ракетный крейсер "Москва" горит, но о причинах пожара там не сообщили – почему-то "сдетонировал боезапас".

Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"

Дословно: "В результате пожара на ракетном крейсере "Москва" сдетонировал боезапас, корабль получил серьезные повреждения.

Экипаж полностью эвакуирован, причины пожара устанавливаются".

Что было раньше: Вечером 13 апреля источники УП и глава Одесской ОВА сообщили, что украинскими противокорабельными ракетами "Нептун" поразили ракетный крейсер "Москва" Черноморского флота РФ.

На помощь "Москве", по данным источника УП в разведке, пришли 4 российских технических судна. Тогда продолжался шторм.

Это произошло в районе около 20 морских миль от острова Змеиный.

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