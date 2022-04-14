Минобороны РФ подтвердило, что "Москва" горит, но там "не знают" почему
Минобороны России подтвердило, что ракетный крейсер "Москва" горит, но о причинах пожара там не сообщили – почему-то "сдетонировал боезапас".
Источник: прокремлевское издание "РИА Новости"
Дословно: "В результате пожара на ракетном крейсере "Москва" сдетонировал боезапас, корабль получил серьезные повреждения.
Экипаж полностью эвакуирован, причины пожара устанавливаются".
Что было раньше: Вечером 13 апреля источники УП и глава Одесской ОВА сообщили, что украинскими противокорабельными ракетами "Нептун" поразили ракетный крейсер "Москва" Черноморского флота РФ.
На помощь "Москве", по данным источника УП в разведке, пришли 4 российских технических судна. Тогда продолжался шторм.
Это произошло в районе около 20 морских миль от острова Змеиный.
Предыстория:
- Крейсер "Москва" наряду с патрульным кораблем ЧФ РФ "Василий Быков" были теми, кто угрожал защитникам украинского острова Змеиный. На требование российского агрессора - сдасться пограничники ответили фразой, которая уже стала легендарной - "русский военный корабль иди нах..й!".