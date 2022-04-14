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Колумбія назвала дії РФ в Україні геноцидом

Анастасія КалатурЧетвер, 14 квітня 2022, 04:00

Президент Колумбії Іван Дуке визнав дії Росії в Україні геноцидом.

Джерело: Дуке у CNN

Пряма мова: "Те, що відбувається в Україні — це геноцид. І це має припинитись… Це божевілля".

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Деталі: Також зазначається, що Колумбія готова відігравати центральну роль у забезпеченні західних країн енергоресурсами після санкцій щодо Росії. Мова йде про видобуток нафти та газу, відновлювані джерела енергії та вугілля. Зокрема зазначається, що Колумбія збільшить постачання вугілля до Німеччини.

Що передувало: Раніше президент Сполучених Штатів Джо Байден назвав геноцидом дії президента РФ Володимира Путіна в Україні - він сказав, що бюджети американців не повинні залежати від того, чи "вчиняє диктатор геноцид" в іншій країні.  Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо також вважає, що російську агресію проти Україні "правильно" називати "геноцидом". 

Теми: Росіягеноцид
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