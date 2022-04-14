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Колумбия назвала действия РФ в Украине геноцидом

Анастасия КалатурЧетверг, 14 апреля 2022, 04:00

Президент Колумбии Иван Дуке признал действия России в Украине геноцидом.

Источник: Дуке у CNN

Прямая речь: "Происходящее в Украине — это геноцид. И это должно прекратиться… Это безумие".

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Детали: Также отмечается, что Колумбия готова играть центральную роль в обеспечении западных стран энергоресурсами после санкций в отношении России. Речь идет о добыче нефти и газа, возобновляемых источниках энергии и угле. В частности, отмечается, что Колумбия увеличит поставки угля в Германию.

Что предшествовало: Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал геноцидом действия президента РФ Владимира Путина в Украине - он сказал, что бюджеты американцев не должны зависеть от того, "совершает ли диктатор геноцид" в другой стране. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также считает, что российскую агрессию против Украины "правильно" называть "геноцидом".

Темы: Росcиягеноцид
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