Колумбия назвала действия РФ в Украине геноцидом

Президент Колумбии Иван Дуке признал действия России в Украине геноцидом.

Источник: Дуке у CNN

Прямая речь: "Происходящее в Украине — это геноцид. И это должно прекратиться… Это безумие".

Детали: Также отмечается, что Колумбия готова играть центральную роль в обеспечении западных стран энергоресурсами после санкций в отношении России. Речь идет о добыче нефти и газа, возобновляемых источниках энергии и угле. В частности, отмечается, что Колумбия увеличит поставки угля в Германию.

Что предшествовало: Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден назвал геноцидом действия президента РФ Владимира Путина в Украине - он сказал, что бюджеты американцев не должны зависеть от того, "совершает ли диктатор геноцид" в другой стране. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо также считает, что российскую агрессию против Украины "правильно" называть "геноцидом".