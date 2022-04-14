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Регионы: восток – в огне, Херсонщина – под обстрелами, из Мариуполя не выпускают

Елена РощинаЧетверг, 14 апреля 2022, 09:39
Регионы: восток – в огне, Херсонщина – под обстрелами, из Мариуполя не выпускают
Фото Генштаба ВСУ

В ночь на 14 апреля российские войска продолжали обстреливать Херсонскую область, Харьков и Изюм, города Донецкой и Луганской области под постоянным огнем, из блокированного Мариуполя не выпускают гражданских людей.

Источник: данные руководителей областей по состоянию на 8 утра четверга 14 апреля

Детали: Харьков: в городе всю ночь продолжались обстрелы, информация о пострадавших устанавливается. За сутки по области – 10 раненых и 4 погибших гражданских.

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По области – ведутся бои в Изюме.

Луганщина: постоянные минометные обстрелы, системы залпового огня. Горячее всего – в Золотом.

Несмотря на отсутствие гуманитарных коридоров, эвакуировали 400 человек.

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В Донецкой области российские войска продолжают давить по всей линии фронта: обстрелы Авдеевки, Очеретинской ТО, Марьинки, Торецкой общины.

За сутки – 11 раненых гражданских.

По линии разграничения – разрушение жилых домов и инфраструктуры. За сутки – 34 объекта (в тч 22 жилых дома).

Мариуполь – без изменений: блокада, обстрелы авиацией и артиллерией. Россияне не выпускают из города людей.

На территории Херсонщины в минувшую ночь были слышны взрывы и обстрелы. В частности, в районе Чернобыевки. Последствия уточняются.

На территории области продолжаются мародерства россиян, обостряется гуманитарный кризис.

Относительно спокойно ночь прошла на Волыни, Закарпатье, в Ровенской, Львовской, Ивано-Франковской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Житомирской, Черкасской, Черновицкой, Одесской, Николаевской, Полтавской, Днепропетровской, Запорожской, Кировоградской, Киевской, Черниговской и Сумской областях.

Этому предшествовало: Генштаб ВСУ сообщил, что российские войска продолжают наносить систематические ракетно-бомбовые удары по объектам военной и гражданской инфраструктуры в Харьковской, Донецкой и Запорожской областях.

Темы: войнаХарьковская областьДонбассХерсонская область
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