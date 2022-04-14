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Через збройну агресію РФ в Україні загинули 197 дітей

Світлана КізіловаЧетвер, 14 квітня 2022, 09:46

Більше 548 дітей постраждали в Україні з 24 лютого внаслідок збройної агресії Російської Федерації – 197 дітей загинуло та більше трьох сотень отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Джерело: Офіс генпрокурора у Telegram

Деталі: Дані про 197 вбитих дітей не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Згідно з отриманими ювенальними прокурорами даними, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 115, Київській - 105, Харківській - 81, Чернігівській - 54, Миколаївській - 40, Херсонській - 38, Луганській - 36, Запорізькій - 23, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15.

Загинули через розв'язано Росією війну 197 українських дітей.

В ОГП розповіли, що в ході фіксації кримінальних правопорушень, скоєних російськими військовими на території смт. Гостомель та м. Буча Київської області, виявлено тіла дітей 4 і 10 років із тілесними ушкодженнями, а також обгоріле тіло 17-річного хлопця.

Стало відомо, що у лютому на контрольно-пропускному пункті в Чорнобильську зону поблизу с. Дитятки Київської області військовослужбовці РФ розстріляли цивільний автомобіль, який зупинився на узбіччі. Загинули батько та його неповнолітній син.

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Кількість дітей, які загинули внаслідок обстрілу залізничного вокзалу м. Краматорська збільшилася до 7. В лікарні померли ще дві дитини.

Через масовані бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1014 закладів освіти, з них 91 зруйновано повністю.

Нагадаємо:

  • 8 квітня російські окупанти з окупованих територій Луганщини запустили касетні снаряди з комплекса "Точка-У" по вокзалу Краматорська, де близько 4 тисяч людей чекали евакуації.

Теми: дітивбивствовійна
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