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Через збройну агресію РФ в Україні загинули 197 дітей

Світлана КізіловаЧетвер, 14 квітня 2022, 09:46

Більше 548 дітей постраждали в Україні з 24 лютого внаслідок збройної агресії Російської Федерації – 197 дітей загинуло та більше трьох сотень отримали поранення різного ступеню тяжкості.

Джерело: Офіс генпрокурора у Telegram

Деталі: Дані про 197 вбитих дітей не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

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Згідно з отриманими ювенальними прокурорами даними, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 115, Київській - 105, Харківській - 81, Чернігівській - 54, Миколаївській - 40, Херсонській - 38, Луганській - 36, Запорізькій - 23, столиці - 16, Сумській - 16, Житомирській - 15.

Загинули через розв'язано Росією війну 197 українських дітей.

В ОГП розповіли, що в ході фіксації кримінальних правопорушень, скоєних російськими військовими на території смт. Гостомель та м. Буча Київської області, виявлено тіла дітей 4 і 10 років із тілесними ушкодженнями, а також обгоріле тіло 17-річного хлопця.

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Стало відомо, що у лютому на контрольно-пропускному пункті в Чорнобильську зону поблизу с. Дитятки Київської області військовослужбовці РФ розстріляли цивільний автомобіль, який зупинився на узбіччі. Загинули батько та його неповнолітній син.

Кількість дітей, які загинули внаслідок обстрілу залізничного вокзалу м. Краматорська збільшилася до 7. В лікарні померли ще дві дитини.

Через масовані бомбардування та обстріли збройними силами РФ українських міст та сіл пошкоджено 1014 закладів освіти, з них 91 зруйновано повністю.

Нагадаємо:

  • 8 квітня російські окупанти з окупованих територій Луганщини запустили касетні снаряди з комплекса "Точка-У" по вокзалу Краматорська, де близько 4 тисяч людей чекали евакуації.

Теми: дітивбивствовійна
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