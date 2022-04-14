Из-за вооруженной агрессии РФ в Украине погибли 197 детей

Более 548 детей пострадали в Украине с 24 февраля в результате вооруженной агрессии Российской Федерации – 197 детей погибли и более трех сотен получили ранения разной степени тяжести.

Источник: Офис генпрокурора в Telegram

Детали: Данные о 197 убитых детях не окончательны, поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

Согласно полученным ювенальными прокурорами данным, больше всего пострадало детей в Донецкой области - 115, Киевской - 105, Харьковской - 81, Черниговской - 54, Николаевской - 40, Херсонской - 38, Луганской - 36, Запорожской - 23, столице - 16, Сумской - 16, Житомирской – 15.

Погибли из-за развязанной Россией войны 197 украинских детей.

В ОГП рассказали, что в ходе фиксации уголовных правонарушений, совершенных российскими военными на территории пгт. Гостомель и г. Буча Киевской области, обнаружены тела детей 4 и 10 лет с телесными повреждениями, а также обгоревшее тело 17-летнего парня.

Стало известно, что в феврале на контрольно-пропускном пункте в Чернобыльской зоне вблизи с. Дитятки Киевской области военнослужащие РФ расстреляли остановившийся на обочине гражданский автомобиль. Погибли отец и его несовершеннолетний ребенок.

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Количество детей, погибших в результате обстрела железнодорожного вокзала г. Краматорска увеличилось до 7. В больнице скончались еще два ребенка.

Из-за массированных бомбардировок и обстрелов вооруженными силами РФ украинских городов и сел повреждено 1014 учебных заведений, из них 91 разрушен полностью.

Напомним: