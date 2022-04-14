Уряд Болгарії може розпастись, якщо країна вирішить надіслати зброю Україні

Якщо парламент Болгарії вирішить надіслати зброю Україні, проросійська Болгарська соціалістична партія (БСП) попередила, що вийде з правлячої коаліції, а відтак уряд втратить більшість у парламенті та, ймовірно, розпадеться.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Euractiv.

Країною керує складна чотирипартійна коаліція. "Продовжуємо зміни" і "Демократична Болгарія", які прагнуть забезпечити добрі євроатлантичні відносини, сформували уряд із проросійською БСП та популістською партією "Є такий народ".

"БСП підтримує будь-яку допомогу Україні без постачання смертоносної зброї та боєприпасів. Це червона лінія, і ми вдячні нашим партнерам за дотримання цієї відповідальної позиції. Ми робимо це не тільки для нас і не стільки через наші переконання, скільки тому, що ми вважаємо, що в інтересах Болгарії бути обережними і поміркованими", – сказав депутат і колишній міністр закордонних справ Крістіан Вігенін.

Соціалісти стверджують, що в інтересах Болгарії, щоб уряд не йшов проти думки переважної більшості болгарських громадян і не створював зайвих хвилювань і напруги.

Майже 70% болгар не хочуть, щоб уряд допомагав Україні зброєю, хоча більшість готова допомогти біженцям і відправити гуманітарну допомогу.

Однак, на думку аналітиків, справжньою причиною позиції БСП є те, що партія починає втрачати підтримку через більш радикальну проросійську націоналістичну партію "Възраждане".

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За словами Вігеніна, перед лицем реальних загроз безпеці, які "не стільки військові, скільки пов’язані з ризиком для постачання енергоносіїв та економіки", уряд робить необхідні кроки для збереження внутрішньої стабільності та міжнародного престижу.

Euractiv стверджує, що Болгарія та Угорщина – єдині члени НАТО, які не надіслали Україні військову допомогу.

Водночас є припущення, які уряд і БСП заперечують, що Софія насправді надає військову допомогу Києву, але через посередників, таких як Польща.