Правительство Болгарии может распасться, если страна решит отправить оружие Украине

Если парламент Болгарии решит отправить оружие Украине, пророссийская Болгарская социалистическая партия (БСП) предупредила, что выйдет из правящей коалиции, а потому правительство потеряет большинство в парламенте и, вероятно, распадется.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Euractiv.

Страной руководит сложная четырехпартийная коалиция. "Продолжаем изменения" и "Демократическая Болгария", стремящиеся обеспечить хорошие евроатлантические отношения, сформировали правительство с пророссийской БСП и популистской партией "Есть такой народ".

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"БСП поддерживает любую помощь Украине без поставки летального оружия и боеприпасов. Это красная линия, и мы благодарны нашим партнерам за соблюдение этой ответственной позиции. Мы делаем это не только для нас и не столько по нашим убеждениям, сколько потому, что мы считаем, что в интересах Болгарии - быть осторожными и умеренными", – сказал депутат и бывший министр иностранных дел Кристиан Вигенин.

Социалисты утверждают, что в интересах Болгарии, чтобы правительство не шло против мнения подавляющего большинства болгарских граждан и не создавало лишних волнений и напряжений.

Почти 70% болгар не хотят, чтобы правительство помогало Украине оружием, хотя большинство готово помочь беженцам и отправить гуманитарную помощь.

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Однако, по мнению аналитиков, настоящей причиной позиции БСП является то, что партия начинает терять поддержку из-за более радикальной пророссийской националистической партии "Възраждане".

По словам Вигенина, перед лицом реальных угроз безопасности, которые "не столько военные, сколько связаны с риском поставки энергоносителей и экономики", правительство делает необходимые шаги для сохранения внутренней стабильности и международного престижа.

Euractiv утверждает, что Болгария и Венгрия - единственные члены НАТО, которые не отправили Украине военную помощь.

В то же время есть предположения, которые правительство и БСП отрицают, что София оказывает военную помощь Киеву, но через посредников, таких как Польша.