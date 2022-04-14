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Росіяни обстріляли прикордонників на Чернігівщині: небезпека залишається

Валентина РоманенкоЧетвер, 14 квітня 2022, 13:44
фото ілюстративне

На кордоні з Росією, контроль за яким повертають українські прикордонники, зберігається небезпека ворожих обстрілів.

Джерело: голова ДПСУ Сергій Дейнеко у Facebook

Деталі: Зокрема, за словами головного прикордонника України, напередодні на Чернігівщині фіксувався вогонь з гранатометів та стрілецької зброї, що відкривали росіяни з боку свого пункту пропуску "Погар".

Також залишається небезпека мінування місцевості, тому військові діятимуть вкрай обережно.

Дейнеко оприлюднив також відео знищеної російськими окупантами інфраструктури у пункті пропуску "Вільча" Київської області, що на ділянці з Білоруссю, куди нещодавно повернулись українські захисники кордону.

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Що передувало: 11 квітня речник ДПСУ Андрій Демченко зазначав, що в Київській, Чернігівській та Сумській областях триває процес відновлення контролю за державним кордоном.

Теми: кордонвійнаПрикордонна службаРосія
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