Росіяни обстріляли прикордонників на Чернігівщині: небезпека залишається
На кордоні з Росією, контроль за яким повертають українські прикордонники, зберігається небезпека ворожих обстрілів.
Джерело: голова ДПСУ Сергій Дейнеко у Facebook
Деталі: Зокрема, за словами головного прикордонника України, напередодні на Чернігівщині фіксувався вогонь з гранатометів та стрілецької зброї, що відкривали росіяни з боку свого пункту пропуску "Погар".
Також залишається небезпека мінування місцевості, тому військові діятимуть вкрай обережно.
Дейнеко оприлюднив також відео знищеної російськими окупантами інфраструктури у пункті пропуску "Вільча" Київської області, що на ділянці з Білоруссю, куди нещодавно повернулись українські захисники кордону.
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Що передувало: 11 квітня речник ДПСУ Андрій Демченко зазначав, що в Київській, Чернігівській та Сумській областях триває процес відновлення контролю за державним кордоном.