Россияне обстреляли пограничников на Черниговщине: опасность остается

На границе с Россией, контроль над которой возвращают украинские пограничники, сохраняется опасность вражеских обстрелов.

Источник: глава ГПСУ Сергей Дейнеко в Facebook

Детали: В частности, по словам главного пограничника Украины, накануне в Черниговской области фиксировался огонь из гранатометов и стрелкового оружия, которые открывали россияне со стороны своего пункта пропуска "Погар".

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Также остается опасность минирования местности, поэтому военные будут действовать крайне осторожно.

Дейнеко обнародовал также видео уничтоженной российскими оккупантами инфраструктуры в пункте пропуска "Вильча" Киевской области на участке с Беларусью, куда недавно вернулись украинские защитники границы.

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Что предшествовало: 11 апреля спикер ГПСУ Андрей Демченко отмечал, что в Киевской, Черниговской и Сумской областях продолжается процесс возобновления контроля за государственной границей.