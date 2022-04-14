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Россияне обстреляли пограничников на Черниговщине: опасность остается

Валентина РоманенкоЧетверг, 14 апреля 2022, 13:44
фото иллюстративное

На границе с Россией, контроль над которой возвращают украинские пограничники, сохраняется опасность вражеских обстрелов.

Источник: глава ГПСУ Сергей Дейнеко в Facebook

Детали: В частности, по словам главного пограничника Украины, накануне в Черниговской области фиксировался огонь из гранатометов и стрелкового оружия, которые открывали россияне со стороны своего пункта пропуска "Погар".

Также остается опасность минирования местности, поэтому военные будут действовать крайне осторожно.

Дейнеко обнародовал также видео уничтоженной российскими оккупантами инфраструктуры в пункте пропуска "Вильча" Киевской области на участке с Беларусью, куда недавно вернулись украинские защитники границы.

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Что предшествовало: 11 апреля спикер ГПСУ Андрей Демченко отмечал, что в Киевской, Черниговской и Сумской областях продолжается процесс возобновления контроля за государственной границей.

Темы: границавойнаПограничная службаРосcия
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