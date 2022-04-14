Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Міни становлять небезпеку для цивільних. Як поводитися та убезпечити себе

Світлана КізіловаЧетвер, 14 квітня 2022, 17:05

Державна служба України з надзвичайних ситуацій розробила для громадян абетку мінної безпеки.

Джерело: ДСНС

Деталі: Задля власної безпеки, зараз у жодному разі не варто ходити на водойми та городи, до лісу чи в поле.

Рятувальники просять українців уникати руїн та ділянок, які ще не розміновані.

Ворог замінував все на своєму шляху. Треба бути обережними й іникати таких місць:

  • колишні військові позиції та оборонні укріплення;
  • ґрунтові дороги й узбіччя доріг із твердим покриттям;
  • залишки військової техніки;
  • покинуті будинки та споруди.

Запам'ятайте:

  • торкатися підозрілого предмета заборонено;
  • не використовуйте поруч підозрілого предмета засоби радіозв'язку та телефони;
  • удар, струс, тертя та нагрівання можуть спричинити вибух.

"Проінформуйте дитину про небезпеку завчасно. Ці правила має знати кожен", - додали у ДСНС.

ВІДЕО ДНЯ

Важливо: На офіційному сайті ДСНС працює інтерактивна мапа з місцями виявлення вибухонебезпечних предметів та небезпечних ділянок.

Інструкція ДСНС, поширена Нацполіцією
Інструкція ДСНС, поширена Нацполіцією

Нагадаємо:

На Чернігівщині 13 квітня трактор з причепом натрапив на протитанкову міну, встановлену росіянами. Водій трактора загинув на місці.

Мешканець села у Київській області 5 квітня не чекаючи зачистки деокупованої території попрямував туди, аби забрати автомобіль, проте машина виявилася замінованою росіянами і чоловік загинув від вибуху.

Теми: зброяДСНСвійна
Головне сьогодні

Зеленський озвучив, скільки загинуло українських військових

фото Підлість окупантів: Жителі Київщини травмуються від розтяжок у будинках і мін на дорогах

МАПАЕксперти знайшли місце, де українські ракети влучили в крейсер "Москва"

Венедіктова: Громадянство Медведчука не є перешкодою для його обміну

фотоЗа маркою "Русскій воєнний корабль, іді ..." вишикувалась черга, як за айфонами

ФОТО, ВІДЕОЗМІ знайшли окупанта і його дружину, яка "порадила" йому ґвалтувати українок

Усі новини...
зброя
Уряд Болгарії може розпастись, якщо країна вирішить надіслати зброю Україні
Греція більше не планує відправляти зброю Україні
Обстріл крейсера "Москва": у ЧФ Росії – "мінус" 16 крилатих ракет в Чорному морі
Останні новини
07:17
Кіровоградщина: росіяни вдарили ракетами по аеродрому в Олександрії
07:10
Зведення Генштабу: Росіяни зібрали понад 20 БТГ біля Ізюма
06:40
ООН: В Україні загинули майже 2 тисячі цивільних
06:00
відеоЖурналісти показали майно друга Медведчука Козака
05:00
У парламенті Литви пропонують зробити 9 травня днем пам'яті жертв геноциду в Україні
04:00
Зеленський озвучив, скільки загинуло українських військових
03:00
ЗМІ: Шмигаль поїде у Вашингтон
02:05
Лідер "партії Меркель" критикує уряд за недостатню підтримку України
02:01
Зеленський нагородив ще понад двісті військових
01:40
Залужний обговорив з американським генералом бої на Донбасі і Харківщині
Усі новини...