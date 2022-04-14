Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Міни становлять небезпеку для цивільних. Як поводитися та убезпечити себе

Світлана КізіловаЧетвер, 14 квітня 2022, 17:05
Міни становлять небезпеку для цивільних. Як поводитися та убезпечити себе

Державна служба України з надзвичайних ситуацій розробила для громадян абетку мінної безпеки.

Джерело: ДСНС

Деталі: Задля власної безпеки, зараз у жодному разі не варто ходити на водойми та городи, до лісу чи в поле.

Реклама:

Рятувальники просять українців уникати руїн та ділянок, які ще не розміновані.

Ворог замінував все на своєму шляху. Треба бути обережними й іникати таких місць:

  • колишні військові позиції та оборонні укріплення;
  • ґрунтові дороги й узбіччя доріг із твердим покриттям;
  • залишки військової техніки;
  • покинуті будинки та споруди.

Запам'ятайте:

ВІДЕО ДНЯ
  • торкатися підозрілого предмета заборонено;
  • не використовуйте поруч підозрілого предмета засоби радіозв'язку та телефони;
  • удар, струс, тертя та нагрівання можуть спричинити вибух.

"Проінформуйте дитину про небезпеку завчасно. Ці правила має знати кожен", - додали у ДСНС.

Важливо: На офіційному сайті ДСНС працює інтерактивна мапа з місцями виявлення вибухонебезпечних предметів та небезпечних ділянок.

Інструкція ДСНС, поширена Нацполіцією
Інструкція ДСНС, поширена Нацполіцією

Нагадаємо:

На Чернігівщині 13 квітня трактор з причепом натрапив на протитанкову міну, встановлену росіянами. Водій трактора загинув на місці.

Мешканець села у Київській області 5 квітня не чекаючи зачистки деокупованої території попрямував туди, аби забрати автомобіль, проте машина виявилася замінованою росіянами і чоловік загинув від вибуху.

Теми: зброяДСНСвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

фотоАвтобус з України із 54 пасажирами перекинувся у Словаччині

На Львівщині легковик з військовими врізався у фуру: четверо людей загинуло

Усі новини...
зброя
Пентагон замовив для України ракети AMRAAM
Розробка зброї масового знищення КНДР: США оголосили санкції причетним, серед них росіянин
Залужний поговорив із Міллі про посилення ППО й винищувачі F-16
Останні новини
17:05
У Росії ціни на яйця від початку року зросли на 42%
16:49
Фіцо хоче зняття санкцій зі словацького бізнесмена, пов’язаного з пропутінськими "Нічними вовками"
16:31
фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі
16:18
ФОТОУ США під час риболовлі виявили корабель, який затонув майже 150 років тому
16:07
фотоРекострукція Нотр-Даму: на відновлений шпиль повернули традиційного золотого півня
15:52
СБУ та ЗСУ успішно атакували аеродром у Ростовській області – джерело
15:45
ФОТОУ Туреччині виявили руїни стародавнього храму, зведеного на честь богині Кубаби
15:30
"Газпром" заявив про новий денний максимум постачання газу до Китаю
15:13
В уряді Франції починають шукати компроміс з правими щодо закону про імміграцію
14:55
ГУР брало участь в атаках дронів на дві області РФ – джерело
Усі новини...
Реклама: