Міни становлять небезпеку для цивільних. Як поводитися та убезпечити себе
Державна служба України з надзвичайних ситуацій розробила для громадян абетку мінної безпеки.
Джерело: ДСНС
Деталі: Задля власної безпеки, зараз у жодному разі не варто ходити на водойми та городи, до лісу чи в поле.
Рятувальники просять українців уникати руїн та ділянок, які ще не розміновані.
Ворог замінував все на своєму шляху. Треба бути обережними й іникати таких місць:
- колишні військові позиції та оборонні укріплення;
- ґрунтові дороги й узбіччя доріг із твердим покриттям;
- залишки військової техніки;
- покинуті будинки та споруди.
Запам'ятайте:
- торкатися підозрілого предмета заборонено;
- не використовуйте поруч підозрілого предмета засоби радіозв'язку та телефони;
- удар, струс, тертя та нагрівання можуть спричинити вибух.
"Проінформуйте дитину про небезпеку завчасно. Ці правила має знати кожен", - додали у ДСНС.
Важливо: На офіційному сайті ДСНС працює інтерактивна мапа з місцями виявлення вибухонебезпечних предметів та небезпечних ділянок.
Нагадаємо:
На Чернігівщині 13 квітня трактор з причепом натрапив на протитанкову міну, встановлену росіянами. Водій трактора загинув на місці.
Мешканець села у Київській області 5 квітня не чекаючи зачистки деокупованої території попрямував туди, аби забрати автомобіль, проте машина виявилася замінованою росіянами і чоловік загинув від вибуху.