Міни становлять небезпеку для цивільних. Як поводитися та убезпечити себе

Державна служба України з надзвичайних ситуацій розробила для громадян абетку мінної безпеки.

Джерело: ДСНС

Деталі: Задля власної безпеки, зараз у жодному разі не варто ходити на водойми та городи, до лісу чи в поле.

Реклама:

Рятувальники просять українців уникати руїн та ділянок, які ще не розміновані.

Ворог замінував все на своєму шляху. Треба бути обережними й іникати таких місць:

колишні військові позиції та оборонні укріплення;

ґрунтові дороги й узбіччя доріг із твердим покриттям;

залишки військової техніки;

покинуті будинки та споруди.

Запам'ятайте:

ВІДЕО ДНЯ

торкатися підозрілого предмета заборонено;

не використовуйте поруч підозрілого предмета засоби радіозв'язку та телефони;

удар, струс, тертя та нагрівання можуть спричинити вибух.

"Проінформуйте дитину про небезпеку завчасно. Ці правила має знати кожен", - додали у ДСНС.

Важливо: На офіційному сайті ДСНС працює інтерактивна мапа з місцями виявлення вибухонебезпечних предметів та небезпечних ділянок.

Інструкція ДСНС, поширена Нацполіцією

Нагадаємо:

На Чернігівщині 13 квітня трактор з причепом натрапив на протитанкову міну, встановлену росіянами. Водій трактора загинув на місці.

Мешканець села у Київській області 5 квітня не чекаючи зачистки деокупованої території попрямував туди, аби забрати автомобіль, проте машина виявилася замінованою росіянами і чоловік загинув від вибуху.