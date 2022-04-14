Мины представляют опасность для гражданских. Как себя обезопасить
Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям разработала для граждан инструкцию минной безопасности.
Источник: ГСЧС
Детали: Для собственной безопасности, ни в коем случае не стоит ходить на водоемы и огороды, в лес или в поле.
Спасатели просят украинцев избегать развалин и участков, которые еще не разминированы.
Враг заминировал все на своем пути. Надо быть осторожными и избегать следующих мест:
- прежние военные позиции и оборонительные укрепления;
- грунтовые дороги и обочины дорог с твердым покрытием;
- остатки военной техники;
- заброшенные дома и постройки.
Запомните:
- касаться подозрительного предмета запрещено;
- не используйте рядом с подозрительным предметом средства радиосвязи и телефоны;
- удар, сотрясание, трение и нагревание могут привести к взрыву.
"Проинформируйте ребенка об опасности заранее. Эти правила должен знать каждый", - добавили в ГСЧС.
Важно: На официальном сайте ГСЧС работает интерактивная карта с местами обнаружения взрывоопасных предметов и опасных участков.
Напомним:
На Черниговщине 13 апреля трактор с прицепом наехал на противотанковую мину, установленную россиянами. Водитель трактора погиб на месте.
Житель села в Киевской области 5 апреля, не дожидаясь зачистки деоккупированной территории, направился туда, чтобы забрать автомобиль, однако машина оказалась заминированной россиянами, и мужчина погиб от взрыва.