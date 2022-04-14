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Мины представляют опасность для гражданских. Как себя обезопасить

Светлана КизиловаЧетверг, 14 апреля 2022, 17:05
Мины представляют опасность для гражданских. Как себя обезопасить

Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям разработала для граждан инструкцию минной безопасности.

Источник: ГСЧС

Детали: Для собственной безопасности, ни в коем случае не стоит ходить на водоемы и огороды, в лес или в поле.

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Спасатели просят украинцев избегать развалин и участков, которые еще не разминированы.

Враг заминировал все на своем пути. Надо быть осторожными и избегать следующих мест:

  • прежние военные позиции и оборонительные укрепления;
  • грунтовые дороги и обочины дорог с твердым покрытием;
  • остатки военной техники;
  • заброшенные дома и постройки.

Запомните:

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  • касаться подозрительного предмета запрещено;
  • не используйте рядом с подозрительным предметом средства радиосвязи и телефоны;
  • удар, сотрясание, трение и нагревание могут привести к взрыву.

"Проинформируйте ребенка об опасности заранее. Эти правила должен знать каждый", - добавили в ГСЧС.

Важно: На официальном сайте ГСЧС работает интерактивная карта с местами обнаружения взрывоопасных предметов и опасных участков.

Инструкция ГСЧС, распространенная Нацполицией
Инструкция ГСЧС, распространенная Нацполицией

Напомним:

На Черниговщине 13 апреля трактор с прицепом наехал на противотанковую мину, установленную россиянами. Водитель трактора погиб на месте.

Житель села в Киевской области 5 апреля, не дожидаясь зачистки деоккупированной территории, направился туда, чтобы забрать автомобиль, однако машина оказалась заминированной россиянами, и мужчина погиб от взрыва.

Темы: оружиеГСЧСвойна
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